При всём негативном отношении православных верующих к министру культуры Владимиру Мединскому, настаивавшем на показе кощунственного фильма «Матильда», следует признать, что с его приходом в министерство культурная политика России во многом приобрела более осмысленный характер и многие проекты православной общественности получили поддержку и понимание в культурном ведомстве.

Оно и не удивительно, ведь до того, как Мединский стал министром, он был одним из инициаторов создания фонда «Возвращение», выступал за вынос трупа Ленина из мавзолея и возвращение российским улицам и площадям их исторических названий. И хотя после вступления в должность он отказался от публичного лоббирования этих идей, в деятельности министерства всегда чувствовалось, что министр внутренне поддерживает такие инициативы.

Не случайно, до печальной истории с «Матильдой» против Мединского активно выступали представители так называемого «журфака». Против министра тогда активно использовалась история с обвинениями его зама в коррупции. Самого Мединского при этом обвиняли в плагиате при написании докторской диссертации, на фоне чего звучали призывы к его отставке.

Отдельной темой в борьбе против Мединского стала история с обвинениями Минкульта в цензуре, которую впервые публично поднял Константин Райкин. О том, что на самом деле за этими обвинениями стояло банальное требование выделения дополнительного государственного финансирования для театра Райкина, стало понятно после разъяснений самого Мединского. Деньги Райкину, похоже, выделили, и он тут же замолчал.

Впрочем, скандалы в связи с урезанием культурного бюджета в России лишь набирают обороты. Ведь ни один деятель культуры не хочет сворачивать свои проекты, а министерству культуры в условиях кризиса всё сложнее угождать их аппетитам.

На днях в ходе расширенного заседания Комитета Государственной думы по культуре вновь вспыхнули страсти: Иосиф Кобзон обвинил Министерство культуры в некомпетентности и вышел из состава коллегии и экспертного совета ведомства.

Как сообщает портал «История России», Иосиф Давыдович был недоволен не положением дел в сфере культуры, какой-то неправильной культурной политикой или принимаемыми решениями, а тем, что не все его просьбы выполняются. Причём одной из первых таких просьб стало строительства в Москве буддийского дацана и реставрация целого ряда объектов в округе депутата в Забайкальском крае.

Помимо этого, Кобзон требовал давать звание народных артистов тем претендентам, которых он представляет, а также настаивал на выделении финансирования и здания в Москве под фонд Кобзона и так далее. В общем, вполне обычная и рядовая история, если бы не резкий демарш певца на публику и начавшаяся истерия в СМИ. Зачем же ещё встречаться с министром, как не с просьбой о поддержке и помощи в финансировании своих проектов?

Однако, и главу Минкульта вполне можно понять. Какой бы Кобзон не был заслуженным в российском шоу-бизнесе, таких как он, просителей у ведомства множество, а бюджет один. Норштейн, Манский, Райкин, Кобзон и многие другие — всем этим людям нужны деньги от государства на себя и на свои проекты, но, какими бы большими эти люди ни были, нельзя каждого озолотить. Не удивительно, что в итоге Мединский ответил Кобзону достаточно жёстко, и тот в знак протеста вышел из состава коллегии и экспертного совета ведомства.

Впрочем, средств в культурный бюджет России от этого явно не прибавится, а это значит, что рано или поздно российским деятелям культуры придётся смириться и признать, что в условиях кризиса жить по прежним нормам нельзя. В конце концов, за присоединение Крыма должны платить не только простые граждане России.

Русская линия