В уставе Русской Православной Церкви по решению Архиерейского Собора отныне будет чётко прописано то, что касается самоуправляемого статуса Украинской Православной Церкви. Об этом в эфире «Большого интервью» Радио Вести заявил викарий Киевской митрополии, председатель Церковного суда Киевской епархии архиепископ Боярский Феодосий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Ранее в 11 главе устава РПЦ Украинской Православной Церкви был посвящён лишь один абзац и слов „независимая, самостоятельная в управлении“ там не было. Было лишь сказано, что УПЦ является самоуправляемой с правами широкой автономии, — заметил ведущий радиопрограммы Алексей Смирнов. — Теперь же отдельная глава устава, состоящая из 13 пунктов, говорит, что УПЦ предоставлена независимость и самостоятельность в управлении, а также, что её центр управления находится в Киеве».

Как объяснил архиепископ Феодосий, решения, принятые на Архиерейском Соборе в большинстве своём не являются принципиально новыми. «Просто нормативные моменты, разбросанные по разным документам — в Уставе об управлении УПЦ, в Томасе о независимости в управлении Патриарха Алексия, а также в пунктах устава РПЦ, были собраны в одну статью», — подчеркнул владыка.

В частности, это касается и судебной системы Украинской Православной Церкви. «На протяжении 25 лет высшей судебной инстанцией Православной Церкви в Украине был суд УПЦ, который сейчас возглавляет митрополит Каменец-Подольский Феодор. Сейчас этот момент также внесён в Устав РПЦ».

Всякие попытки при этом обвинить УПЦ в том, что она якобы выполняет заказ Москвы, не состоятельны, так как в реальности Украинская Церковь дано имеет полную свободу во всех управленческих вопросах и никак не согласовывает свои решения с московским священноначалием.

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