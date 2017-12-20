14 декабря 2017 года в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя прошла церемония вручения Национальной премии «Человек года — 2017», организованная Русским биографическим институтом, исследующим современное российское общество сквозь призму деятельности его элиты, сообщает Православие.Ru.

Как отметил председатель Экспертного совета премии, писатель Святослав Рыбас, «за эти годы через биографии лауреатов мы можем видеть ход нашей истории». Награждение проходило в свете 100-летия трагедии Октябрьской революции и восстановления Патриаршества.

На церемонии присутствовали послы Китая, Казахстана, Кубы и Болгарии.

«За укрепление международного авторитета Российского государства» лауреатом премии стал Президент Российской Федерации Владимир Путин, «за вклад в развитие высшей и средней школы» премию получила министр образования Ольга Васильева. «За вклад в развитие высшего образования» — ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Также лауреатами стали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, хирург Бокерия и другие известные лица. В рубрике «Религия» премия была присуждена Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Одним из лауреатов стал Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, наместник которого — епископ Егерьевский Тихон (Шевкунов), удостоен премии за просветительскую деятельность, сообщает «Российская газета».

10 лет назад прошло первое мировое турне хора Сретенского монастыря под руководством Никона Жилы. Хор побывал в 35 странах на четырех континентах, представив шесть веков истории уникального песнопения Сретенского монастыря. В этом году хор Сретенского монастыря вместе с восстановленным ансамблем им. Александрова провёл музыкальный фестиваль «Преображение».

Благочинный Сретенского монастыря иеромонах Иоанн (Лудищев), получая премию, сказал: «Сердечно благодарим за высокую награду, за то внимание к трудам нашей обители, за внимание к трудам Русской Православной Церкви, к трудам настоятеля нашей обители Святейшего Патриарха Кирилла, к трудам наместника нашего монастыря владыки Тихона и к трудам нашей братии. Сретенский монастырь — это тысячи прихожан. Мы с благодарностью принимаем эту награду и желаем всем помощи Божьей. Спасибо».

Русская линия