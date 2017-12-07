В России, Китае, Европе, Азии и на Ближнем Востоке считают, что своими действиями США уничтожают возможность мирного решения арабо-израильского конфликта…

Решение американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим в качестве столицы Израиля вызвало резкую критику по всему миру, в том числе, и среди союзников США, сообщает РИА Новости.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас назвал заявление Трампа о переносе посольства в Иерусалим концом американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Позднее, в четверг, глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания не признал Иерусалим столицей Израиля и призвал к новой, третьей арабской интифаде — восстанию против Израиля.

«Надо начать третье палестинское восстание против американских и сионистских планов по иудаизации Иерусалима», — заявил лидер ХАМАС. Исмаил Хания также объявил пятницу «днем гнева» и началом восстания в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля.

МИД Ирана назвал решение Трампа по Иерусалиму нарушением резолюций ООН. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом США в среду заявил, что решение Трампа о переводе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим негативно отразится на безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил, что «отвергает это решение и все его последствия».

В свою очередь, посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади Аль-Азари заявил, Багдад решительно осуждает решение президента США и считает это оскорбительным. Позднее Иракское ополчение Харакат Хезболла Ан-Нуджаба заявило, что решение Трампа по Иерусалиму может стать «законным основанием» для атаки на войска США.

В администрации президента Сирии Башара Асада сообщили, что сирийское руководство не считает, что судьба Иерусалима находится в руках какого-либо президента или государства.

Президент Индонезии осудил решение США. Кроме этого, свое отношение к заявлению Трампа высказал и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, сказавший, что признание Иерусалима столицей Израиля со стороны Вашингтона означает смертный приговор для всех направлений ближневосточного мирного процесса.

Саудовская Аравия заявила, что считает безответственным решение президента США и призывает администрацию пересмотреть свою позицию. ОАЭ также осудили признание американской администрацией Иерусалима столицей Израиля.

Среди критиков решения Дональда Трампа оказались и некоторые страны, которые Вашингтон считает своими союзниками. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сожалеет о решении Трампа, которое принято в нарушение международного права и резолюций ООН. Он вновь подчеркнул, что вопрос статуса Иерусалима должен решаться в ходе диалога между Израилем и Палестиной.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлерин ФРГ Ангела Меркель не поддерживает заявления президента США Дональда Трампа по Иерусалиму, статус города должен быть определен в рамках концепции двух государств.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано сказал, что Рим обеспокоен и не согласен с признанием Иерусалима столицей Израиля.

По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, Евросоюз серьезно обеспокоен решением Трампа и призывает стороны в регионе проявить сдержанность.

В свою очередь, глава Великобритании Тереза Мэй призвала американскую администрацию выступить теперь с детальными предложениями по палестино-израильскому урегулированию, а МИД Канады призвал к спокойствию и заявил о поддержке поиска решения палестино-израильского конфликта. В министерстве иностранных дел Бельгии подчеркнули, что страна не считает правильным решение президента Трампа и надеется, что оно не приведёт к агрессивным реакциям.

С осуждением действий Трампа выступила Анкара. Президент Турции Тайип Эрдоган осудил решение президента США и заявил о намерении обсудить это с российским коллегой Владимиром Путиным. МИД Турции призвал к пересмотру решения американского лидера.

Еще одной страной, которая высказала беспокойство по поводу действия Трампа, стал Афганистан. По мнению Кабула, этот шаг ставит под угрозу мирный процесс на Ближнем Востоке. Власти Малайзии призвали мусульман во всем мире выразить протест против признания Иерусалима столицей Израиля, а президент Индонезии Джоко Видодо в решительно осудил решение президента США.

Правительство Мексики сообщило накануне, что не намерено переносить свое посольство в Иерусалим. Белоруссия также не планирует по примеру США переносить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В то же время, МИД Китая призвал к скорейшему возобновлению палестино-израильских мирных переговоров после решения Трампа.

Как ожидается, Совет Безопасности ООН в ближайшее время обсудит ближневосточное урегулирование после заявления президента США.

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