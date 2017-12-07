В Америке до сих пор обвиняли Кремль в том, что именно он вмешался в выборы США и сделал всё, чтобы Трамп, а не Клинтон, стал американским президентом. Но теперь любителям «теории заговора» следует пересмотреть свои взгляды, ведь главным выгодополучателем от этого стал Израиль, а отнюдь не Россия.

Вчера Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний — он официально признал Иерусалим столицей Израиля, фактически окончательно отдав Святой град в руки иудеев, сообщает Интефакс.

«Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении своей столицы», — подчеркнул американский президент. При этом Трамп отметил, что признание Иерусалима еврейской столицей является совершенно правильным шагом.

«Иерусалим теперь является также столицей одной из величайших демократий в мире», — патетически добавил Трамп, забыв о грубом нарушении гражданских прав палестинцев со стороны еврейских властей.

Трамп надеется, что своими действиями он устанавливает мир на Ближнем Востоке, ведь именно статус Иерусалима оставался тем пунктом, по которому не могли договориться евреи и арабы. Таким образом, США сами поставили точку в этом вопросе, однако, это отнюдь не конец ближневосточной войны, как полагает Трамп, а только начало её наиболее ожесточённого периода.

За исключением Дональда Трампа ни один мировой лидер сегодня не считает, что насильственная передача Иерусалима евреям и изгнание из него всех арабов может привести к миру. Напротив, это обостряет ситуацию до предела, объединяя против Израиля и США все мусульманские государства региона.

Проблема Иерусалима носит далеко не столько политическое, сколько религиозное звучание. Общеизвестно, что на Храмовой горе Святого града находится одна из святынь мусульманского мира — мечеть Аль-Акса, которая была построена арабами на месте разрушенного римлянами иудейского храма Соломона.

Передача Израилю Иерусалима будет означать, что евреи рано или поздно примутся за снос мечети и строительство Третьего храма, что приведёт к вмешательству в ближневосточный конфликт едва ли не всех мусульманских государств.

Не предвещает ничего хорошего решение Трампа и христианам. До сих пор Иерусалим считался городом всех религий, и еврейские власти вынуждены были поддерживать этот статус-кво. Окончательная передача города в руки иудеев может означать, что они перестанут соблюдать установившиеся правила и попытаются превратить Святой град в сугубо еврейский город.

А это значит, что туго в Иерусалиме придётся не только мусульманам-арабам, но и христианам. Не случайно, Патриарх Иерусалимский Феофил III накануне обнародования решения Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля заявлял о том, что евреи покушаются на недвижимость Иерусалимского Патриархата. А Папа Римский Франциск обратился к президенту США с призывом не принимать поспешных решений.

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