Постпреда США при ООН Никки Хейли допустила, что Америка вынуждена будет отказаться от Олимпиады из-за угроз Ким Чен Ына…

В Вашингтоне не знают, поедут ли их спортсмены на Олимпийские игры в Южную Корею

Пока в России в среде спортивной общественности и на высшем политическом уровне обсуждают решение Международного олимпийского комитета по не допуску российской сборной на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, в США также задумались, стоит ли отпускать их спортсменов в Южную Корею, где они могут стать мишенью для северокорейских военных.

О том, что американцы серьёзно опасаются за безопасность Олимпиады, свидетельствует заявление постоянной представительницы США при ООН Никки Хейли, которая выразила сомнение в том, что американская сборная должна выступать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. По её словам, пока это «открытый вопрос», сообщает газета «Известия».

«Я думаю, всё будет зависеть о того, что будет происходить в КНДР. Мы должны внимательно следить за этим, ситуация меняется с каждым днём», — приводит слова Хейли Fox News.

Представительница США добавила, что администрация президента сделает всё возможное, чтобы убедиться в защищенности сборной. «Мы никогда ничего не боимся. И, конечно же, это прекрасная возможность для всех них, чтобы поехать и сделать что-то трудное», — отметила Хейли.

Тем временем, со стороны Северной Кореи в адрес США продолжают звучать грозные предупреждения. Так, в КНДР полагают, что совместные военные учения США и Южной Кореи, а также недавние воинственные заявления американских чиновников, свидетельствуют о подготовке Соединенных Штатов к нанесению удара по Корее, сообщает РИА Новости.

В МИД Северной Кореи в ответ на это заявили, что КНДР «должна готовиться к войне на полуострове». По мнению северокорейских дипломатов, на сегодняшний день «остаётся только один открытый вопрос: когда начнётся война».

Совместные учения американских и южнокорейских войск стартовали 4 декабря и продлятся до 8 декабря. Как пишут южнокорейские СМИ, эти военные маневры станут самыми крупномасштабными в истории.

Военные учения США и Южной Кореи проходят на фоне ракетных испытаний в Северной Корее, последнее из которых состоялось в конце ноября.

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