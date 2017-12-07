Украина, приняв новый закон об образовании, нарушила обязательства не только перед Евросоюзом, но и перед НАТО, и поэтому должна отозвать его. В противном случае Будапешт намерен заблокировать любые контакты блока и Киева, заявили в МИД Венгрии, сообщает Репортёр.ua.

«Проигнорировав права меньшинств и приняв новый закон об образовании, Украина не только нарушила обязательства перед ЕС, но и перед НАТО», — подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, Венгрия не будет жертвовать интересами закарпатских венгров ради каких-то геополитических игр. Он отметил, что Украина сама виновата в сложившейся ситуации, поэтому должна отозвать закон об образовании, чтобы возобновить сотрудничество с НАТО.

«Если Киев отзовёт закон, Венгрия снова станет наиболее громко высказываться в поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины», — пообещал министр.

Впрочем, для современных украинских властей насаждение украинского языка в школах гораздо важнее, чем гипотетическая возможность вступления Украины в Североатлантический военный блок. Насаждение единого государственного языка, по мысли украинских чиновников, должно скрепить страну, и поэтому в этом вопросе они готовы на жертвы.

В Киеве прекрасно понимают, что если Украина когда-то и окажется в НАТО, то это произойдёт явно не в ближайшем будущем, а потому вряд ли пойдут на отмену принятого закона «Об образовании».

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