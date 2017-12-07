Очень многие патриотические деятели и православные христиане в России чают восстановления в стране монархического строя и надеются, что Господь ещё даст России царя. Однако, нельзя не признать, что бессменный лидер в России уже есть — это президент Владимир Путин, который руководит Российским государством не один год подряд.

Формально он занимает должность президента и имеет ограниченные полномочия. Но в реальности Путин — самый настоящий самодержец, имеющий всю полноту власти.

До последнего времени у части экспертов ещё были сомнения в том, что Владимир Путин в очередной раз пойдёт на президентские выборы. Однако, вчера стало известно, что он вновь принял решение участвовать в президентской кампании.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Владимир Путин на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода. По словам главы государства, «лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет».

Во время мероприятия один из сотрудников завода напомнил сказанные президентом ранее в среду слова о том, что Путин выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства, если его поддержит народ. «Так вот, сегодня в этом зале все без исключения Вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите своё решение, ведь мы за Вас, ГАЗ — за Вас», — заявил работник предприятия.

Ранее в среду Путин объявил, что в ближайшее время примет решение о выдвижении. При этом он спросил тысячи собравшихся: «Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?» В ответ прозвучало оглушительное одобрение участников форума.

Всё это означает, что Владимир Путин будет руководить Российским государством ещё как минимум 6 лет. Ведь в том, что он выиграет выборы, сегодня никто не сомневается — рейтинг президента среди населения по-прежнему очень высок.

Беспокоит только одно — история России содержит в себе многочисленные свидетельства того, как порой самые популярные русские князья и цари, которых народ буквально боготворил, очень быстро превращались в виновников всех народных бед, стоило только измениться внешним обстоятельствам.

Не раз русских Государей предавали и их ближайшие соратники и сподвижники. Так было с суздальским князем Андреем Боголюбским, царём Иваном Грозным, Борисом Годуновым, Государем Николаем II и многими другими.

Сможет ли Владимир Путин сохранить свой авторитет среди населения и верность своего окружения на фоне открытой конфронтации с Западом, и вообще выйти из этого бессмысленного противостояния, сохранив лицо? Вот вопросы, которые больше всего беспокоят в нынешних обстоятельствах.

Эйфория по поводу присоединения Крыма в России постепенно спадает, и у российской элиты всё чаще возникают вопросы о том, что будет дальше. Не может ведь Москва вечно конфликтовать едва ли ни со всем миром. Так что перед Владимиром Путиным стоят непростые задачи и решить ему их будет очень непросто.

Русская линия