После того, как Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от Олимпиады в Южной Корее, разрешив российским спортсменам выступить только под нейтральным флагом, в России начались ожесточённые споры о том, как следует реагировать на принятое решение.

Принципиально высказываются две позиции: стерпеть и, несмотря ни на что, ехать на Олимпиаду и категорически отвергнуть решение МОК и полностью игнорировать спортивные состязания.

Наиболее ярким выразителем мнения последних стал президент Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что не отпустит ни одного чеченского спортсмена в Южную Корею, поскольку выступать под белым флагом — это позорить свою страну.

«Россиянам важно выступать под своим флагом. У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!» — заявил Кадыров.

Однако, существует и другая точка зрения. Сторонники того, чтобы спортсмены всё же поехали на Олимпиаду, пусть даже под нейтральным олимпийским флагом, указывают на то, что окончательно портить отношения с МОК сейчас не в интересах России. Ведь Москве всё равно придётся договариваться с международными спортивными чиновниками.

Чревато это и в свете грядущего Чемпионата мира по футболу, который должен состояться в 2018 году в России. Не говоря уже о подготовке самих спортсменов, которые ни в чём не виноваты и должны выступить на соревнованиях.

Кто тут прав, а кто нет — рассудить довольно сложно. С точки зрения безопасности, было бы лучше, если бы Россия бойкотировала Олимпиаду, которая запросто может совпасть с началом военных действий на Корейском полуострове. Не говоря уже о возможных терактах со стороны исламистов так называемого Исламского халифата.

Что же касается белого флага и чести страны, то здесь вполне уместно вспомнить с чего началась русская история — со смиренного призвания нашими предками себе в управление варягов. «Бог гордым противится, а смиренным подаёт благодать», — указывает Апостол Павел. И об истинности этих слов свидетельствует вся русская история.

Не удивительно, что в этих условиях в Кремле решили выбрать компромиссный вариант. Вчера Владимир Путин заявил, что Россия не будет загонять себя в изоляцию и бойкотировать Олимпиаду. Однако, решать вопрос о том, ехать или не ехать в Южную Корею, каждый российский спортсмен будет сам. В Москве с пониманием отнесутся к любому решению.

Русская линия