Екатеринбург впервые отмечает день своей святой покровительницы на общеправославном уровне…

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово состоялась торжественная встреча Блаженнейшего Патриарха Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофила III. В аэропорту Блаженнейшего Патриарха встречала делегация Екатеринбургской епархии во главе с митрополитом Кириллом и епископом Подольским Тихоном, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Патриарх Иерусалимский впервые прибыл на уральскую землю, чтобы принять участие в праздничных торжествах дня памяти великомученицы Екатерины.

«Патриарх Феофил сегодня прибывает к нам для того, чтобы лично благословить наш город в такой большой и знаменательный день — день памяти покровительницы нашего города, — рассказал представителям СМИ перед прилетом Предстоятеля Иерусалимской Церкви митрополит Кирилл. — Это историческое событие, безусловно. Впервые Иерусалимский Патриарх посещает эту часть нашей страны. Для нас это очень важно, потому что Иерусалимская Церковь — это матерь Церквей. Первая христианская Церковь, первая христианская община. И визит преемника святых апостолов, слушавших в Иерусалиме Самого Христа Спасителя, который сегодня является епископом города Иерусалима и всей Палестины, — для нас это очень важно, благодатно и торжественно».

После теплой встречи гостя хлебом и солью Патриарх Иерусалимский рассказал о цели своего визита — празднике святой Екатерины — покровительнице уральской столицы.

«У нас этот день, 7 декабря, является великим праздником, потому что совпадает с отданием Введения во храм Пресвятой Богородицы и началом приготовления к великим рождественским праздникам, — сказал Патриарх Феофил.

Святая Екатерины отличается среди прочих святых и особенно среди мучеников. Мы почитаем мучеников Церкви потому, что они являются подражателями Христа и также приобщаются этой жертвенной пролитой Христовой Крови.

Этот праздник святой Екатерины в одноименном ей городе является продолжением тех праздников, которые мы отмечали в Москве (Архиерейский Собор — прим. ред.), на которые мы прибыли по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Мы очень часто принимаем в Иерусалиме паломников из разных стран мира, архиереев, священников и монахов. И очень рады видеть у нас возлюбленного митрополита Кирилла.

Как я говорил на встрече с президентом Путиным вчера, Иерусалим является сердцем православного мира, сердцем Православных Церквей. Это знамение единства всего Православия. Именно это единство направило наши стопы к вам в Екатеринбург. Конечно, это не случайно.

Те, кто поспособствовал нашему приезду в Екатеринбург, это наши православные братья в России, и в первую очередь наш возлюбленный митрополит Кирилл, который имеет высокий духовный уровень.

Сегодня Церковь имеют особую нужду в пастырях и, главным образом, в архипастырях, достойных для подражания. Потому что, как говорит Иисус Христос, «ни хлебом единым жив человек», внутренний человек требует духовной пищи.

Сегодняшний праздник имеет некоторое особое измерение, потому что связан с горой Синай, а гора Синай связана со святой Екатериной и является источником священной истории, источником нашей веры, потому что Бог открыл человечеству свет истины, свет разума. Поэтому православные и радуемся во Христе, потому что имеем этот свет истины".

7 декабря 2017 года, в день празднования памяти святой Екатерины, в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась Патриаршая Божественная литургия. Её возглавил Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III.

Предстоятелю Иерусалимской Церкви сослужили архиереи Русской Православной Церкви: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, архиепископ Константинский Аристарх, архиепископ Элистинский и Калмыкский Юстиниан, архиепископ Иерапольский Исидор, епископ Подольский Тихон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии.

По завершении праздничного богослужения по улицам града святой Екатерины начался общегородской крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины.

Вечером 7 декабря в Свердловской государственной академической филармонии состоится церемония вручения премии главы Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства. В мероприятии примет участие и Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Феофил III.

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