Патриарх Александрийский Феодор: «Моё сердце осталось здесь, и обратно я его не заберу никогда»

5 декабря 2017 года прошло братское собеседование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Блаженнейшим Патриархом Александрийским Феодором, в ходе которого Предстоятель Русской Церкви с благодарностью отметил важную роль, которую играет Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор во всеправославной семье, сообщает Патриархия.Ru.

«По диптиху Вы второй Патриарх, судья вселенной. И мы, вспоминая этот титул, никогда не употребляем его всуе, зная, что в Церкви всё, что есть, наполняется смыслом, — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл. — Благодаря Вашему доброму характеру и любящему сердцу Вы в трудных ситуациях, через которые иногда приходилось и приходится проходить Православной Церкви, также и в общении Предстоятелей Церквей, находите правильные слова для того, чтобы утешить людей, поддержать и укрепить братские мирные отношения. Выражаю Вам глубокую признательность за Ваше служение».

Его Святейшество также высказал радость в связи с тем, что Предстоятель Александрийской Православной Церкви возглавил в московском Храме Христа Спасителя историческое богослужение в сотую годовщину восстановления Патриаршества в Русской Церкви.

В ответном слове Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Феодор выразил глубокую благодарность Русской Православной Церкви от братской Александрийской Церкви.

«Бог благоволил так, что сейчас Предстоятелем Александрийской Православной Церкви является человек, который жил рядом с вами, служил на Подворье в Одессе, который любит вас и знает ваши проблемы. Когда Вы приезжали к нам с визитом, я Вам напомнил, что застал то время, когда Данилов монастырь ещё только возрождался, и очень хорошо помню волнительные моменты его возрождения. Я всегда рад говорить, что я человек, который хорошо знает русскую землю», — сказал Блаженнейший Владыка, добавив по-русски: «Моё сердце осталось здесь, и обратно я его не заберу никогда».

Александрийский Патриарх назвал великим благословением для себя участие вместе с собратьями из других Православных Церквей в торжествах, посвященных 100-летию Поместного собора и избрания святителя Тихона на Патриарший престол.

Рассказав Святейшему Патриарху Кириллу о завершившемся недавно миссионерском путешествии в Камерун, Блаженнейший Папа и Патриарх Феодор II добавил: «С января начинается моя большая миссионерская поездка по Западной Африке. Я рад, что у меня есть возможность переживать опыт, который переживали первые христиане».

Он высказал слова благодарности за помощь, которую Московский Патриархат оказывает александрийским православным христианам. «Русская Церковь никогда не забывала Церковь Александрийскую, — засвидетельствовал Блаженнейший Владыка. — Нет такого Александрийского Патриарха, который, побывав в России, не получил бы помощь, которая поддерживает нас в трудах по сохранению святынь в Северной Африке, Египте».

Египет, который является дверями в Африку, сейчас переживает трудные дни в связи с разгулом терроризма, констатировал высокий гость. «Господь благословил египетский народ тем, что у нас сильный Президент — господин Ас-Сиси. Он защищает наш Патриархат, — продолжил Блаженнейший Патриарх Феодор. — Я также благодарю господина Президента России В. Путина, который вчера во время встречи с Предстоятелями и представителями Поместных Церквей говорил о Египте, о ближневосточном регионе. Ваше Святейшество, прошу Вас, никогда не забывайте Ближний Восток, Ближний Восток, Ближний Восток! Мы переживаем трудные дни. Прошу Ваших молитв. Хочу, чтобы Господь даровал Вам многие лета жизни, чтобы Вы сияли, как солнце, над твердью Православной Церкви».

Главной темой обсуждений в ходе встречи стало положение гонимых христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Русская линия