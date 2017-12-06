Сборная России отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года, однако на фоне проблем с Северной Кореей это может оказаться к лучшему…

Во всяком событии всегда присутствуют как отрицательные, так и положительные моменты. Вчера стало известно, что Международный олимпийский комитет временно приостановил членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года.

Теперь российские спортсмены и представители власти думают, стоит ли отправлять в Южную Корею тех спортсменов, которым предложили выступить под нейтральным флагом. Ведь на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове, появляются сомнения в том, стоит ли вообще рисковать и ехать в Пхёнчхан.

Вчера многие западные СМИ и спортсмены ликовали в связи с тем, что россиян отстранили от Олимпиады. Оно и понятно, ведь антироссийская риторика на Западе в последнее время только нарастает, а российские спортсмены всегда считались серьёзными конкурентами во многих видах спорта.

Однако, в самой Европе уже сейчас звучат голоса о том, что ехать в Южную Корею на фоне бряцания оружием Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном небезопасно, и отстранение русских может сыграть с Западом злую шутку. Не дай Бог, Олимпиада омрачится каким-нибудь вооружённым инцидентом, и тогда решение МОК окажется не таким уж наказанием для России.

Зачем было организовать Олимпийские игры в непосредственной близости от непредсказуемой Северной Кореи?

Русская линия