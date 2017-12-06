Убивать детей в больницах с общей медицинской лицензией «акушерство и гинекология» будет запрещено…

Российские власти отчасти прислушались к мнению Русской Православной Церкви в отношении абортов и сделали первый шаг на пути разделения медучреждений, где заботятся о здоровье рожениц и детей, с теми медицинскими институтами, где допустимо совершение абортов.

Новые правила совершения абортов вступят в силу с 12 декабря 2016 года. С этого дня делать аборты будут только медучреждения, получившие специальную лицензию. Больницы с общей медицинской лицензией по направлению «акушерство и гинекология» заниматься ими не должны, это будет считаться противозаконным, сообщает «Российская газета».

Постановление правительства было подписано год назад, а сейчас оно вступает в силу. Год дали больницам и клиникам на получение лицензии.

Как ранее поясняла глава здравоохранения Вероника Скворцова, смысл дополнительного лицензирования в том, чтобы выявить все организации, которые занимаются абортами, и наладить их учёт. Тем более что эта деятельность часто вуалируется под другие медицинские манипуляции, например, диагностическое выскабливание. Когда статистический учёт абортов улучшится, Минздраву будет легче выстраивать политику по их профилактике, отмечает «Российская газета».

Пока Россия остаётся в числе стран с наибольшим количеством абортов. Конкуренцию нам может составить разве что Китай. Ежегодно на проведение абортов Фонд обязательного медицинского страхования тратит 5 миллиардов рублей.

Русская линия