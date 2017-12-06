Русская линия
Сводка новостей от 6 декабря 2017

Минздрав запретит совершать аборты в роддомах?
Убивать детей в больницах с общей медицинской лицензией «акушерство и гинекология» будет запрещено…

Минздравсоцразвития РФРоссийские власти отчасти прислушались к мнению Русской Православной Церкви в отношении абортов и сделали первый шаг на пути разделения медучреждений, где заботятся о здоровье рожениц и детей, с теми медицинскими институтами, где допустимо совершение абортов.

Новые правила совершения абортов вступят в силу с 12 декабря 2016 года. С этого дня делать аборты будут только медучреждения, получившие специальную лицензию. Больницы с общей медицинской лицензией по направлению «акушерство и гинекология» заниматься ими не должны, это будет считаться противозаконным, сообщает «Российская газета».

Постановление правительства было подписано год назад, а сейчас оно вступает в силу. Год дали больницам и клиникам на получение лицензии.

Как ранее поясняла глава здравоохранения Вероника Скворцова, смысл дополнительного лицензирования в том, чтобы выявить все организации, которые занимаются абортами, и наладить их учёт. Тем более что эта деятельность часто вуалируется под другие медицинские манипуляции, например, диагностическое выскабливание. Когда статистический учёт абортов улучшится, Минздраву будет легче выстраивать политику по их профилактике, отмечает «Российская газета».

Пока Россия остаётся в числе стран с наибольшим количеством абортов. Конкуренцию нам может составить разве что Китай. Ежегодно на проведение абортов Фонд обязательного медицинского страхования тратит 5 миллиардов рублей.

Русская линия

  • Читать в Телеграм

Протоиерей Николай Данилевич: В УПЦ ждут от представителей «Киевского патриархата» шагов на пути преодоления раскола
Заместитель главы ОВЦС УПЦ заявил, что в Церкви не будут обращать внимание на громкие заявления раскольников о письме Филарета Патриарху Кириллу...

В Москве молитвенно почтили память Святейшего Патриарха Алексия II
Исполнилось 9 лет со дня кончины Предстоятеля Русской Православной Церкви...

Минздрав запретит совершать аборты в роддомах?
Убивать детей в больницах с общей медицинской лицензией «акушерство и гинекология» будет запрещено...

Российские спортсмены не поедут на Олимпиаду в Южную Корею
Сборная России отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года, однако на фоне проблем с Северной Кореей это может оказаться к лучшему...

Плоды беспорядочных половых связей
Роспотребнадзор сообщил о превышении показателей по ВИЧ в стране на 43,4%...

Вторая попытка
Саакашвили, которого вчера отбили у правоохранительных органов его сторонники, пытается организовать второй майдан...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти Святого благоверного Великого Князя Александра Невского, мы вспоминаем русского ученого Н.И.Пирогова и адмирала Н.Г.Кузнецова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика