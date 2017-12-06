Саакашвили, которого вчера отбили у правоохранительных органов его сторонники, пытается организовать второй майдан…

Неудачная попытка украинских властей арестовать вчера Михаила Саакашвили дала ему возможность вновь поднять своих уже изрядно приунывших сторонников на второй майдан у Верховной Рады. Первая попытка организовать в Киеве беспорядки и заставить власти с ним считаться провалилась, однако арест вновь поднял шансы Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской области провёл ночь в палаточном городке возле Рады, попытки его задержания не увенчались успехом, поскольку полиции не удалось проникнуть на территорию городка из-за арессивно-настроенных сторонников бывшего президента Грузии.

На сегодняшний вечер он объявил вече с целью отставки Петра Порошенко, сообщает УНИАН. «Сегодня на 6 вечера мы собираем вече тут. план я уже могу анонсировать: убрать преступную группировку из правоохранительных органов Украины законным путём и начать процедуру импичмента организованной преступной группировки во главе с Порошенко», — сказал он.

Власти объявили Саакашвили в розыск по трём статьям. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ.

В связи с этим в Мариинском парке на рассвете состоялась попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили. Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали бить полицейских деревянными и металлическими палками — правоохранители отступили.

Число сторонников Саакашвили в палаточном городке в настоящее время не велико, и если на его призыв не приедут тысячи украинцев из регионов, второй майдан Саакашвили, скорее всего, закончится также, как и первый.

Русская линия