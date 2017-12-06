Русская линия
Сводка новостей от 6 декабря 2017

Вторая попытка
Саакашвили, которого вчера отбили у правоохранительных органов его сторонники, пытается организовать второй майдан…

Михаил Саакашвили после своего освобождения сторонникамиНеудачная попытка украинских властей арестовать вчера Михаила Саакашвили дала ему возможность вновь поднять своих уже изрядно приунывших сторонников на второй майдан у Верховной Рады. Первая попытка организовать в Киеве беспорядки и заставить власти с ним считаться провалилась, однако арест вновь поднял шансы Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской области провёл ночь в палаточном городке возле Рады, попытки его задержания не увенчались успехом, поскольку полиции не удалось проникнуть на территорию городка из-за арессивно-настроенных сторонников бывшего президента Грузии.

На сегодняшний вечер он объявил вече с целью отставки Петра Порошенко, сообщает УНИАН. «Сегодня на 6 вечера мы собираем вече тут. план я уже могу анонсировать: убрать преступную группировку из правоохранительных органов Украины законным путём и начать процедуру импичмента организованной преступной группировки во главе с Порошенко», — сказал он.

Власти объявили Саакашвили в розыск по трём статьям. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ.

В связи с этим в Мариинском парке на рассвете состоялась попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили. Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали бить полицейских деревянными и металлическими палками — правоохранители отступили.

Число сторонников Саакашвили в палаточном городке в настоящее время не велико, и если на его призыв не приедут тысячи украинцев из регионов, второй майдан Саакашвили, скорее всего, закончится также, как и первый.

Русская линия

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Вторая попытка
Саакашвили, которого вчера отбили у правоохранительных органов его сторонники, пытается организовать второй майдан...

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