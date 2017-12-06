Русская линия
Сводка новостей от 6 декабря 2017

Протоиерей Николай Данилевич: В УПЦ ждут от представителей «Киевского патриархата» шагов на пути преодоления раскола
Заместитель главы ОВЦС УПЦ заявил, что в Церкви не будут обращать внимание на громкие заявления раскольников о письме Филарета Патриарху Кириллу…

Протоиерей Николай ДанилевичЗаместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич прокомментировал получение Архиерейским Собором РПЦ письма от бывшего митрополита Филарета (Денисенко), выразив надежду, что представители «Киевского патриархата» пойдут на переговоры с Матерью-Церковью и создадут соответствующую комиссию, сообщает официальный сайт УПЦ.

«Инициатива исходила от Филарета лично — не от Русской Православной Церкви», — подчеркнул отец Николай. Поэтому письмо и было зачитано присутствовавшим на Соборе.

«Фактически впервые на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви такое письмо было зачитано, потому что Филарет и предварительно обращался, но он обращался в другом стиле, с другими предложениями, с другими титулами, — пояснил отец Николай. — Это было обращение именно о примирении, о прощении».

Было отмечено, что письмо не является в полной мере покаянным, но всё равно это был позитивный сигнал.

Заместитель председателя ОВЦС УПЦ отметил, что последующие отрицательные объяснения со стороны Филарета могут быть вполне понятными из-за «непростой ситуации», в которой оказался глава «Киевского патриархата», и влиянием его окружения.

«В данной ситуации мы не будем принимать к рассмотрению те эмоции, которые были там высказаны, — прокомментировал отец Николай заявления Филарета во время пресс-конференции после обнародования письма. — Мы будем спокойно ожидать ответа другой стороны. Если они пойдут на диалог, на переговоры, то это было бы положительно».

Представитель УПЦ добавил, что Церковь сдержанно относится к перспективе диалога с «Киевским патриархатом».

«У нас нет никаких иллюзий, — сказал отец Николай, — но всё-таки считаем, что раскол для Церкви является грехом и проблемой. И если мы можем хоть что-то сделать для того, чтобы эта проблема была решена, должны воспользоваться малейшей возможностью для того, чтобы это сделать».

Русская линия

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Протоиерей Николай Данилевич: В УПЦ ждут от представителей «Киевского патриархата» шагов на пути преодоления раскола
Заместитель главы ОВЦС УПЦ заявил, что в Церкви не будут обращать внимание на громкие заявления раскольников о письме Филарета Патриарху Кириллу...

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