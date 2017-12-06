Роспотребнадзор сообщил о превышении показателей по ВИЧ в стране на 43,4%…

Беспорядочные половые отношение, повальный блуд и распространение наркотиков в молодёжной среде стали причиной всё более активного распространения в России заболевания СПИД.

Так, по итогам 10 месяцев Роспотребнадзор зафиксировал в стране превышение среднемноголетних — за 20 лет подсчётов — показателей по вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) на 43,4%: 49,67 на 100 тысяч населения против среднемноголетних 34,64, сообщает газета «Коммерсант».

При этом, сравнивая полученные данные с показателями прошлого года, Роспотребнадзор отмечает, что существенного роста не наблюдается, однако в целом за несколько лет тенденция отрицательная.

По информации ведомства, за январь-октябрь число заражений ВИЧ выросло на 0,9% по отношению к аналогичному периоду 2016 года (49,67 на 100 тыс. населения против 49,21).

Бороться с распространением заболевания при беспорядочных половых связях и возведённым в норму блудом российские власти просто не могут. Минздрав готов ужесточить правила проведения процедур в больницах, увеличить количество закупленных лекарств для пациентов с ВИЧ, однако, остановить распространение СПИДа чиновники не в состоянии.

Таким образом, если россияне сами не осозна́ют, что беспорядочные половые связи и употребление наркотиков — это то, что их убивает, Россия уже в самое ближайшее время столкнётся с серьёзной эпидемией СПИДа.

Русская линия