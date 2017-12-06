Исполнилось 9 лет со дня кончины Предстоятеля Русской Православной Церкви…

5 декабря 2017 года, в день 9-й годовщины со дня кончины приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II, в Богоявленском кафедральном соборе Москвы молитвенно почтили память Патриарх Московский и всея Руси, скончавшегося 5 декабря 2008 года на 80-м году жизни, сообщает Патриархия.Ru.

Накануне, 4 декабря, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Центральным и Южным викариатствами митрополит Истринский Арсений совершил в Богоявленском соборе парастас.

5 декабря раннюю Божественную литургию в Богоявленском соборе возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Троице-Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност.

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Троице-Сергиевой лавры архимандрит Павел (Кривоногов), столичное духовенство, братия Троице-Сергиевой лавры в священном сане. Диаконский чин возглавил помощник председателя Отдела внешних церковных связей протодиакон Владимир Назаркин.

За богослужением молились: заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального монастыря игумения Иулиания (Каледа); настоятельница Богородице-Рождественского ставропигиального монастыря игумения Викторина (Перминова); насельницы московских монастырей.

По окончании Литургии владыка Феогност совершил панихиду у гробницы приснопамятного Патриарха Алексия и обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором поделился воспоминаниями об усопшем.

В завершение от монастырей столицы на гробницу Святейшего Патриарха Алексия II были возложены цветы.

Позднюю Литургию в Богоявленском соборе возглавил митрополит Истринский Арсений.

За Литургией молились архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и настоятельницы Крестовоздвиженского Иерусалимского ставропигиального монастыря игумения Екатерина (Чайникова) и подворья Успенского Пюхтицкого ставропигиального монастыря г. Москвы игумения Филарета (Смирнова).

По окончании Божественной литургии митрополит Арсений с Преосвященными архипастырями и духовенством совершил панихиду у гробницы Святейшего Патриарха Алексия II.

После панихиды митрополит Истринский Арсений обратился со словом благодарности ко всем молящимся, пришедшим почтить память усопшего Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Русская линия