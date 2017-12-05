Признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США может привести не только к разрыву дипломатических отношений между Турцией и Израилем, но и серьёзному обострению ситуации в региона, а также кровопролитию и войне мусульман против еврейского государства. Об этом открыто заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель Белого дома заявил, что США в ближайшие дни объявят, признают ли Иерусалим столицей Израиля. Палестинская Администрация, а также ряд стран на Ближнем Востоке уже заявили, что признание Иерусалима приведёт к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизации ситуации в регионе.

«Иерусалим — это красная линия для мусульман. Подобное решение будет тяжёлым ударом для всего человечества. Мы не оставим это. У Америки больше проблем нет, только это осталось? Мы будем бороться до последнего. Может даже дойти до разрыва дипотношений с Израилем. Я ещё раз предупреждаю Америку, чтобы она не делала шаги, которые ещё больше углубят кризис в регионе», — сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

Он добавил, что если признание Иерусалима столицей Израиля состоится, то «в ближайшие 5−10 дней лидеры Организации исламского сотрудничества соберутся в Стамбуле и приведут в движение весь мусульманский мир».

Конгресс США ещё в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений между арабами и мусульманами все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение. Именно его представитель Белого дома имел в виду под «отказом».

Израиль объявил Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признаёт и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

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