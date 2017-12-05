Украинские власти решились на жёсткие меры против бывшего губернатора Одесской области, пытавшегося поднять в Киеве новый майдан, Михаила Саакашвили и сегодня рано утром ворвались в его квартиру для проведения обыска.

Сам Саакашвили сумел вырваться из рук правоохранителей и понялся на крышу, где обещал сброситься вниз, если его попытаются задержать. Впрочем, это не остановило силовиков, и Саакашвили был арестован по обвинению в попытке совершения государственного переворота на Украине, сообщает Newsru.com.

Как передали очевидцы с места событий, Саакашвили в наручниках был выведен из дома по ул. Костельной, 7 в центре Киева. Его сторонники пытались помешать отправке политика в СИЗО.

«Его посадили в машину и увезли. Готовится подозрение и в дальнейшем будет избрана мера пресечения», — сообщил собеседник агентства «Интерфакс–Украина» в правоохранительных органах.

После отставки с поста главы Одесской области Михаил Саакашвили покинул Украину и был лишен украинского гражданства. В начале сентября при поддержке соратников он вернулся в страну. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал. Саакашвили подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, однако получил отказ.

После этого генпрокурор Украины Юрий Лученко дал понять, что теперь Саакашвили может быть экстрадирован в Грузию, где против него возбуждено несколько уголовных дел. К слову сказать, именно ведомство Луценко инициировало нынешние силовые действия.

Это означает, что политическая карьера Саакашвили на Украине, похоже, подходит к концу. Если, конечно, в Киеве не поднимется очередной майдан.

Русская линия