Участие в широких церковных торжествах по случаю восстановления Патриаршества в России практических всех Предстоятелей Поместных Православных Церквей продемонстрировало значимость и влияние Московского Патриаршего престола в православном мире и стало приятной новостью для российских властей, которые в лице президента Владимира Путина пообещали поддерживать Поместные Православные Церкви во всём мире и, в частности, на Ближнем Востоке.

Из 14 Предстоятелей Поместных Церквей в Россию не прибыли только четверо: Константинопольский, Элладский, Болгарский и Грузинский. При этом две последние Церкви прислали полноценные церковные делегации, которые приняли участие в торжествах и передали послания своих Предстоятелей.

Таким образом, московские торжества полностью проигнорировали только Константинополь и тесно связанные с ним Афины, что вполне объяснимо, ведь нынешнее собрание в Москве затмевает собой Критских Собор, на котором присутствовали представители меньшего числа Церквей.

Встреча же Предстоятелей с главой Российского государства показала, что Поместные Православные Церкви признают растущее влияние России на решение мировых проблем. А у каждой Поместной Церкви есть свои сложности, и возможность заручиться поддержкой Москвы для них очень важна. Поэтому нет ничего удивительного, что большинство Предстоятелей решили лично посетить Москву — это не только дань уважения Русской Православной Церкви, но и возможность лично донести до Владимира Путина свои проблемы.

Иерусалимский Патриарх Феофил, например, совсем недавно вынужден был совершить продолжительную поездку в Иорданию, Италию и Англию, чтобы заручиться поддержкой мировых религиозных и политических лидеров в связи с действиями еврейских властей, которые решили нарушить статус-кво на Святой Земле и стали покушаться на недвижимость Иерусалимского Патриархата. Понятно, что Его Блаженство не мог не воспользоваться таким случаем, чтобы не обратить внимание главы России на эту проблему.

Подобные сложности есть и у других Церквей, особенно, что касается Ближнего Востока. И Владимир Путин в ходе общения с Предстоятелями пообещал, что в своей внешней политике Москва уделит особое внимание помощи Православным Церквям.

«Прежде всего, хочу вас всех сердечно поприветствовать и высказать слова благодарности за то, что вы все вместе отмечаете такое важное для нашей страны и для Русской Православной Церкви событие, как 100-летие восстановления Патриаршества в России, — заявил Владимир Путин.

Это, конечно, подчеркивает единство православного мира, что очень важно само по себе, но и в связи с тем, что вы все представляете Церкви, которые играют существенную роль жизни ваших государств, в жизни общества. Вы призываете к милосердию, работаете в области образования, просвещения, что чрезвычайно важно.

Современный мир становится всё более открытым и взаимозависимым. Но мы видим также и проявления больших проблем сегодняшнего дня. Мы видим проявления духовного кризиса, девальвируются очень часто традиции, нравственные ценности — всё, что лежит в основе человеческой цивилизации.

К сожалению, во втором десятилетии XXI века мы вновь сталкиваемся с тем, что, казалось бы, давно осуждено и изжито, а именно: с гонениями по религиозному признаку, в том числе это касается христиан. Мы уже на подобных встречах несколько лет назад говорили об этом. Особенно остро проблема стоит на Ближнем Востоке, а ведь этот регион — колыбель христианства, там истоки православной веры.

Особого внимания, конечно, заслуживает ситуация в Сирии. Мы с вами об этом знаем. Она очень тяжёлая. За годы войны террористы убили, выгнали из родных мест десятки тысяч людей. Многие христианские церкви и монастыри разграблены и разрушены.

Сегодня ситуация в этой стране постепенно меняется. Сирийские вооружённые силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны, включая места исторического проживания христиан.

На протяжении ряда лет Российское государство вместе с Русской Православной Церковью, а также другими религиозными организациями оказывает пострадавшим в Сирии гуманитарную помощь. Важно, чтобы как можно скорее наладилась мирная жизнь, чтобы люди могли вернуться к своим родным очагам, начали восстанавливать храмы и церкви.

Считаю, что очень важную роль может сыграть в возвращении христианского населения Сирии и рабочая группа, созданная Русской Православной Церковью и Римско-католической церковью. В её задачи входит составление каталога разрушенных сирийских храмов с целью их последующего восстановления".

От лица Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей главу Российского государства приветствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Хотел бы обратить особое внимание на нашу общую озабоченность ситуацией, которая имеет место на Ближнем Востоке, Вы сейчас только об этом сказали. Изгнание христиан, уничтожение святынь ― это особая боль как для Церквей Ближнего Востока ― они здесь представлены, так и для всех нас», ― заявил Предстоятель Русской Церкви.

«Мои собратья, возглавляющие Поместные Православные Церкви, ожидали этой встречи с Вами, и мы благодарим за эту возможность», ― добавил Святейший Патриарх Кирилл.

Русская линия