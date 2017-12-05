В православных храмах многих городов по всему миру прошли панихиды об упокоении членов Общества Галлиполийцев…

Союз потомков Галлиполийцев, чьи отцы и деды вынуждены были покинуть Россию после прихода к власти большевиков, объявил 2017 год годом сугубого поминовения всех участников Белого движения и жертв большевицкого террора.

«2017 год является скорбным годом для галлиполийцев и для каждого русского человека. Ровно 100 лет тому назад Россию накрыла тьма. Богоборческие, антинациональные большевицкие силы захватили Русскую землю», — говорится по этому поводу на официальном сайте Союза.

В память об этих событиях Главное правление Союза потомков Галлиполийцев приняло решение отслужить панихиды в честь героев Белого движения и всех жертв большевистского террора в православных храмах по всему миру, где только проживают выходцы из России.

Генерал-лейтенант барон Врангель учредил Общество Галлиполийцев 22 ноября 1921 года, спустя ровно год после прибытия первых частей Русской Армии в Галлиполи. В память об этом событии Главным правлением Союза потомков Галлиполийцев ранее было принято решение ежегодно, в ближайшую субботу к 22 ноября, молиться обо всех почивших членов Союза.

В результате 25-го ноября 2017 года в очередной раз Союз потомков Галлиполийцев призвал всех присоединиться к общей молитве об отцах и дедах, героях Белого движения и всех жертвах большевиков.

В этот день панихиды прошли у памятника Галлиполийцам в Сент-Женевьев-де-Буа в Париже (Франция), у могилы генерала П.Н. Врангеля в храме Святой Троицы в Белграде (Сербия), в Знаменском Синодальном соборе Нью-Йорка (США), храме св. прав. Иова Многострадального в Брюсселе (Бельгия), храме свв. апп. Петра и Павла в Люксембурге, храме Рождества Христова во Флоренции (Италия), в Крестовоздвиженском кафедральном соборе Женевы (Швейцария), в кафедральном Соборе Успения Пресвятой Богородицы и Святых Царственных Мучеников в Лондоне (Англия), храме Всех Святых в Земле Российской просиявших в Денвере (Колорадо, США), храме Успения Пресвятой Богородицы в Праге (Чехия), храме Воздвижения Креста Господня в Теплице (Чехия), храме Покрова Божией Матери в Бехерово (Словакия), в Успенской церкви Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США), в храме Новомучеников в Кали (Колумбия) и многих других православных церквях по всему миру.

Особо молились о невинных жертвах большевиков во множестве храмов Русской Православной Церкви в России.

Русская линия