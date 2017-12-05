Генеральный прокурор Юрий Луценко считается на Украине креатурой и ближайшим соратником президента Украины Петра Порошенко, и поэтому недавняя атака его ведомства на Национальное антикоррупционное бюро, которое курируют американские власти, стало свидетельством того, что команда Петра Порошенко стремится освободиться от слишком тесной опеки США и проявляет всё большую политическую самостоятельность.

После конфликта с НАБУ и обвинений его сотрудников в незаконных действиях и чрезмерном сотрудничестве с ФБР Юрий Луценко должен был принять участие в Глобальном форуме по возврату активов в Вашингтоне, куда своевременно выехали директор Национального антикоррупционного бюро Артём Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Однако он демонстративно отказался ехать в США.

Чтобы окончательно не портить отношения с американцами Луценко направил на конференцию двух своих заместителей, но в итоге ни один из них так и не прилетел вовремя на церемонию открытия мероприятия. Украинский посол Валерий Чалый надеялся, что Луценко в Вашингтоне найдёт взаимопонимание с директором НАБУ, однако вместо этого в Киеве был инициирован обыск в квартире Саакашвили, что также не могло понравиться представителям США.

В итоге на церемонии открытия от Украины с приветственным словом выступал посол Чалый, который имел бледный вид. Ведь на его долю выпала необходимость объяснять американским коллегам, что вообще происходит в Киеве.

Какова причина такой резкой активизации команды Петра Порошенко, остаётся загадкой. Американцы всегда стремились «класть яйца на Украине в разные корзины» и поддерживали не только Петра Порошенко, но и его оппонентов, дабы иметь серьёзные рычаги влияния на украинскую политику. Однако, сейчас ситуация стала выходить из-под контроля — на Украине не прекращается война кланов, и в настоящее время она достигла своего максимального напряжения.

Русская линия