Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X признателен России и лично президенту Владимиру Путину за оказываемую помощь гонимым христианам Сирии и всего Ближнего Востока. Об этом Его Блаженство заявил во время встречи со Святейшим Патриархом Кириллом, сообщает РИА Новости.

«Мы благодарны Вам, Ваше святейшество, за то, что вы организовали отдельную специальную встречу с вашим Президентом, несмотря на его загруженность. Мы заметили, что господин Президент уделяет большое внимание делам христиан, проживающим в Сирии и Ливане, на всем Ближнем Востоке, в Антиохийской Церкви. Мы смогли обсудить вопросы оказания помощи христианам, которые сталкиваются с очень тяжёлыми проблемами в нашем регионе», — сказал Патриарх Иоанн X.

По его словам, данная встреча стала «ещё одним свидетельством той помощи и поддержки, которую оказывает ваша страна христианам и другим гражданам в нашей стране».

Предстоятель Антиохийской Церкви также выразил слова благодарности лично Предстоятелю Русской Православной Церкви за оказанный приём и внимание по отношению к его делегации в Москве.

«Ваше внимание и забота, а также солидарность с нашими братьями, которые столкнулись с рядом проблем и очень много вынесли и выдержали, была очевидна», — отметил Патриарх Иоанн X.

В ходе встречи с Владимиром Путиным глава Антиохийского Патриархата выразил «глубокую благодарность Вам лично и России за всё, что вы делали и делаете на Ближнем Востоке и в Сирии в частности».

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