Русская линия
Сводка новостей от 5 декабря 2017

Патриарх Антиохийский Иоанн X: Россия очень многое делает для защиты христиан на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провёл с главой Антиохийского Патриархата отдельную встречу…

Владимир Путин и Патриарх Антиохийский Иоанн XБлаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X признателен России и лично президенту Владимиру Путину за оказываемую помощь гонимым христианам Сирии и всего Ближнего Востока. Об этом Его Блаженство заявил во время встречи со Святейшим Патриархом Кириллом, сообщает РИА Новости.

«Мы благодарны Вам, Ваше святейшество, за то, что вы организовали отдельную специальную встречу с вашим Президентом, несмотря на его загруженность. Мы заметили, что господин Президент уделяет большое внимание делам христиан, проживающим в Сирии и Ливане, на всем Ближнем Востоке, в Антиохийской Церкви. Мы смогли обсудить вопросы оказания помощи христианам, которые сталкиваются с очень тяжёлыми проблемами в нашем регионе», — сказал Патриарх Иоанн X.

По его словам, данная встреча стала «ещё одним свидетельством той помощи и поддержки, которую оказывает ваша страна христианам и другим гражданам в нашей стране».

Предстоятель Антиохийской Церкви также выразил слова благодарности лично Предстоятелю Русской Православной Церкви за оказанный приём и внимание по отношению к его делегации в Москве.

«Ваше внимание и забота, а также солидарность с нашими братьями, которые столкнулись с рядом проблем и очень много вынесли и выдержали, была очевидна», — отметил Патриарх Иоанн X.

В ходе встречи с Владимиром Путиным глава Антиохийского Патриархата выразил «глубокую благодарность Вам лично и России за всё, что вы делали и делаете на Ближнем Востоке и в Сирии в частности».

Русская линия

  • Читать в Телеграм

Россия будет поддерживать Поместные Православные Церкви на Ближнем Востоке
В Кремле состоялась встреча главы Российского государства с одиннадцатью Предстоятелями и двумя главами делегаций Православных Церквей...

Памяти участников Белого движения и всех жертв большевицкого террора
В православных храмах многих городов по всему миру прошли панихиды об упокоении членов Общества Галлиполийцев...

Патриарх Антиохийский Иоанн X: Россия очень многое делает для защиты христиан на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провёл с главой Антиохийского Патриархата отдельную встречу...

Украинские власти обвинили Саакашвили в попытке госпереворота
Сотрудники СБУ пришли с обыском в киевскую квартиру Саакашвили и арестовали грузинского революционера...

Команда Порошенко пытается избавиться от чрезмерно плотной опеки США
После конфликта с НАБУ и накануне ареста Саакашвили генпрокурор Украины Юрий Луценко отменил свой визит в Вашингтон...

Зигмар Габриэль: Мы не обязаны нести убытки и всё время подчиняться США
Глава МИД ФРГ раскритиковал решение американских властей ввести новые антироссийские санкции, разорвать договор с Ираном и признать столицей Израиля Иерусалим...

Реджеп Эрдоган: «Иерусалим — это красная линия для мусульман»
Президент Турции предупредил американцев и евреев, что в случае признания США столицей Израиля Иерусалима, на Ближнем Востоке начнётся большая война...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память св. Великого князя Михаила Тверского и сщмч. епископа Иоасафа (Жевахова)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика