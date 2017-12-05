Зигмар Габриэль: Мы не обязаны нести убытки и всё время подчиняться США

В Берлине с большим беспокойством смотрят на своего стратегического союзника — США, поскольку при Трампе Вашингтон пытается откровенно выкручивать руки европейцам и хочет заставить их забыть о своих интересах в угоду американской политике. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, выступая на Берлинском форуме по внешней политике, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Мы не можем себе позволить ждать принятия решений в США или на них реагировать, — сказал он. — Мы должны сами формировать нашу позицию и при необходимости говорить нашим партнёрам, где находится граница нашей солидарности». «Мы должны быть готовы выстраивать стратегический баланс интересов, а не подчиняться американской политике», — подчеркнул министр.

В качестве примера действий США, угрожающих европейским интересам, он назвал планы Вашингтона по введению санкций в отношении России, которые могут угрожать стабильности европейского энергетического сектора. «США планируют ввести санкции, которые затронут и действующие трубопроводы, это является серьёзной угрозой нашим интересам», — подчеркнул Габриэль.

«Во-вторых, выход из ядерной сделки по Ирану повысит риски возникновения военного конфликта в непосредственной близости от нас и поставит под угрозу нашу национальную безопасность», — продолжил он.

Кроме того, глава МИД подверг критике планы Вашингтона по переносу своего посольства в Иерусалим. «Есть свидетельства в пользу того, что США в ближайшие дни могут признать Иерусалим столицей Израиля без согласования с Европой, — заявил он. — Мы все знаем, к каким тяжёлым последствиям это может привести». При этом Габриэль указал на то, что Берлин по-прежнему настаивает на необходимости урегулирования палестино-израильского конфликта непосредственно вовлеченными в него сторонами.

Он отметил, что США при президенте Дональде Трампе всё чаще воспринимают Евросоюз в качестве конкурента и даже экономического соперника. «Выход США при Дональде Трампе из роли надежного гаранта западного мира ускоряет изменение глобального порядка и имеет непосредственные последствия для германских и европейских интересов», — считает он. По мнению министра, вашингтонская администрация сегодня «значительным образом дистанцируется от Европы».

«Американское общество к тому же быстро изменяется: в ближайшем будущем большинство граждан США будет иметь не европейские, но исконно американские, азиатские, африканские корни, — указал Габриэль. — Поэтому отношения США с Европой и после ухода Дональда Трампа из Белого дома не будут прежними».

Всё это означает, что Европа должна перестать надеяться на США, как это было прежде, и руководствоваться своими собственными интересами, полагает министр.

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