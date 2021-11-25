Русская линия
Сводка новостей от 25 ноября 2021

Меркель на прощание решила пригрозить Кремлю
Канцлерин Германии разочарована тем, что Москва не стала участвовать в очередной «нормандской встрече», поскольку Киев не выполнил прежних договорённостей…

Ангела МеркельИ. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель разочарована тем, что ей до окончательного ухода со своего поста не удалось принять участие в очередной встрече «нормандской четвёрки» и обижена за это на Кремль, который отказался от очередного форума, поскольку Киев так и не выполнил договорённости, которые были достигнуты на прежней встрече подобного рода. Соответствующее заявление Меркель сделала в четверг, 25 ноября, на пресс-конференции после встречи с председателем Совета министров Польши Матеушем Моравецким в Берлине, сообщает «Немецкая волна».

«Я очень сожалею, что президент России, как и министр иностранных дел РФ, не были готовы провести ещё одну политическую встречу высокого уровня в „нормандском формате“ до окончания срока моих полномочий», — подчеркнула Меркель. Демонстрация всеми сторонами «заинтересованности в урегулировании украинского вопроса» «могла бы стать хорошим сигналом». «К сожалению, этого не произошло», — констатировала она.

При этом Меркель винит в срыве встречи исключительно Москву и не замечает того, что украинские власти не выполняют никаких договорённостей, которые достигаются на таких собраниях. В результате получается, что подобного рода форумы безрезультатны, но это в Европе, похоже, никого не волнует.

Более того, на прощание и.о. канцлера решила пригрозить России новыми санкциями. «Как и в ситуации с Беларусью — необходимо продемонстрировать европейское единство в вопросе о том, какие дополнительные санкции могут быть введены, если мы не увидим никакого прогресса. Любая дальнейшая агрессия в отношении суверенитета Украины будет иметь высокую цену, это — абсолютно ясно», — заявила Меркель.

О том, что подрыв украинских «независимости, суверенитета и территориальной целостности» не останется «без последствий» и.о. канцлера ФРГ предупредила и во время состоявшегося у неё 25 ноября разговора с президентом Владимиром Зеленским.

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании России военной силы вдоль границ Украины. При этом все подобные новости происходят с подачи США, представители которых заявляют, что нынешняя ситуация может быть подготовкой России к фактическому вторжению на Донбасс на востоке Украины. Европейцы в этом верят, а потому ужесточают риторику.

В Москве, напротив, считают, что на военную авантюру с подачи США и при поддержке Европы могут решиться в Киеве, а потому не скрывают, что в таком случае Кремль примет жёсткие ответные меры, чтобы защитить жителей Донбасса.

Русская линия

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Меркель на прощание решила пригрозить Кремлю
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