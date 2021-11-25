Многодетный священник из Читинской епархии объяснил, почему он уже дважды болел коронавирусом, но так и не привился…

Протоиерей Александр Тылькевич: «Если бы прививка спасала от болезни, то почему бы её не сделать, но привитые и болеют, и умирают так же»

Благочинный Шилкинского округа Читинской и Краснокаменской епархии, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Шилке протоиерей Александр Тылькевич, известный своими миссионерскими поездками, второй раз заболел коронавирусом, но не изменил своего мнения по поводу вакцинации, сообщает ИА «Чита.Ру».

Отвечая на вопросы журналистов, священник сообщил, что сам лично не планирует вакцинироваться, даже переболев коронавирусом. «Мой друг, добросовестно сделавший две прививки, умер от коронавируса в Москве. Если бы прививка спасала от болезни, то почему бы её не сделать, но привитые и болеют, и умирают так же. [..] Я заболел, кризис миновал — уже хожу», — рассказал отец Александр Тылькевич.

До священства отец Александр служил в милиции, к вере в Бога пришёл во время болезни дочери. Священником стал после разговора с епископом Евстафием. Вместе с супругой воспитывает 12 детей, в том числе приёмных. Инициатор создания проекта «Детская деревня» — комплекса для проживания семей с приёмными детьми.

В июне дом отца Александра сгорел, был объявлен сбор средств на восстановление. В середине июля стало известно, что после того как дом семьи сгорел, дети отца Александра временно жили в конюшне и походных храмах. В июле священник участвовал в гуманитарной экспедиции, чтобы привезти в труднодоступные сёла Тунгокоченского района медикаменты и продукты.

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