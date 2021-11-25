Русская линия
Сводка новостей от 25 ноября 2021

Патриарх Иерусалимский Феофил III поблагодарил Русскую Православную Церковь и Россию за поддержку
В поздравительном послании в связи с 75-летием Патриарха Кирилла глава Иерусалимского Патриархата отметил твёрдость Москвы в защите христианского присутствия на Святой Землей…

Владимир Путин, Патриарх Кирилл и Патриарх Иерусалимский ФеофилБлаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием со дня рождения, особо поблагодарив Русскую Православную Церковь за поддержку Православия на Святой Земле, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В послании говорится:

Возлюбленный и дорогой собрат и сослужитель о Господе!

Направляем Вам братские приветствия из Святого Гроба Господа нашего Иисуса Христа во святом граде Иерусалиме и разделяем радость архипастырей, священнослужителей, монашествующих и верующих Русской Православной Церкви по случаю Вашего 75-летия. Очень сожалеем, что из-за продолжающейся пандемии не можем принять личное участие в праздновании Вашего юбилея, однако никакие введенные ограничения не могут умалить теплоту и искренность наших поздравлений.

В этот день, когда Вы отмечаете столь важную дату, мы хотим поблагодарить Вас за твердость и последовательность, с которыми Вы поддерживаете наш Патриархат и христианское присутствие на Святой земле, особенно в нынешнее время, когда мы противостоим всё усиливающемуся давлению и трудностям, вызванным пандемией, а также подъемом экстремистских группировок, которые пытаются изменить основополагающую идентичность и облик этого мультикультурного, мультиэтнического и мультирелигиозного региона. Особые любовь и взаимоотношения всегда связывали Русскую Православную Церковь со Святой землей, и мы не забываем об этих крепких и важных узах.

Мы также хотим выразить признательность Его Превосходительству Президенту Владимиру Путину за ту поддержку, которую он оказал и продолжает оказывать Церкви на Святой земле, особенно в деле восстановления и реставрации храма Рождества. Он оказал нам очень важную и щедрую помощь, продемонстрировав международному сообществу свою твердую позицию, направленную на защиту христианского присутствия на Святой земле.

С радостью ожидаем возможности вновь приветствовать Вас на Святой земле и в нашем Патриархате, когда Вы в следующий раз сможете предпринять паломническую поездку. Да будет свет, исходящий из Святого Гроба, всегда освещать и укреплять Вас в Вашем Предстоятельском служении. Да благословит Бог все народы России.

С братской любовью во Христе,

+Феофил III

Патриарх Иерусалимский

Русская линия

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Патриарх Иерусалимский Феофил III поблагодарил Русскую Православную Церковь и Россию за поддержку
В поздравительном послании в связи с 75-летием Патриарха Кирилла глава Иерусалимского Патриархата отметил твёрдость Москвы в защите христианского присутствия на Святой Землей...

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