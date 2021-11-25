Спасо-Преображенский Валаамский монастырь впервые в новейшей истории будет открыт для больших паломнических групп круглый год, рассказала РИА Новости глава Дома паломника «Валаам» Наталья Мужаровская.

«Паломнический сезон в этом году не прекращается, мы будем принимать гостей и зимой. Если ранее зимой мы могли доставить и поселить на Валааме только отдельные небольшие группы гостей, то теперь у нас есть возможность принять гораздо большее количество людей. Это стало возможным благодаря регулярному судоходству корабля «Ладожский» (наряду с теплоходом «Валаам»), а также в связи с тем, что на острове полностью заработал новый, уютный Дом паломника «Валаам», — сказала Наталья Михайловна.

Посетить обитель можно в составе организованной группы из Санкт-Петербурга или приехать самостоятельно, купив билет на судно и забронировав номер. В холодное время года, примерно с ноября по апрель, добраться до монастыря можно через Приозерск (в остальное время года суда ходят и из Сортавала), а до Приозерска из Петербурга курсируют автобусы и электричка, у причала также есть стоянка для личного транспорта.

«Впервые зимние туры на Валаам состоялись в Рождество 2021 года, но это была, скорее, проба пера. Теперь с 1 декабря из Приозерска дважды в неделю будет ходить судно „Ладожский“ — это современный корабль, где могут комфортно разместиться 82 человека. Оно может идти и в небольшой лед, время в пути — 3,5 часа», — рассказала Наталья Мужаровская.

В случае непогоды паломников предупредят за несколько дней или накануне, предложат вернуть деньги или перенести поездку. «Шторм — это, как правило, один день. Если люди вынужденно оказались в это время на острове, мы предлагаем размещение за полцены, а для тех, кто не готов ждать, ищем другие варианты доставки на материк», — пояснила глава «Дома паломника».

В доме паломника напомнили, что при заселении паломников старше 14 лет попросят показать QR-код или документ, подтверждающий перенесенный за последние полгода коронавирус. Также можно предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, полученную не ранее, чем за три дня до заселения.

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