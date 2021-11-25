Русская линия
Сводка новостей от 25 ноября 2021

Валаамский монастырь впервые откроют зимой для паломников
Посетить обитель можно в составе организованной группы из Санкт-Петербурга или приехать самостоятельно…

ВалаамСпасо-Преображенский Валаамский монастырь впервые в новейшей истории будет открыт для больших паломнических групп круглый год, рассказала РИА Новости глава Дома паломника «Валаам» Наталья Мужаровская.

«Паломнический сезон в этом году не прекращается, мы будем принимать гостей и зимой. Если ранее зимой мы могли доставить и поселить на Валааме только отдельные небольшие группы гостей, то теперь у нас есть возможность принять гораздо большее количество людей. Это стало возможным благодаря регулярному судоходству корабля «Ладожский» (наряду с теплоходом «Валаам»), а также в связи с тем, что на острове полностью заработал новый, уютный Дом паломника «Валаам», — сказала Наталья Михайловна.

Посетить обитель можно в составе организованной группы из Санкт-Петербурга или приехать самостоятельно, купив билет на судно и забронировав номер. В холодное время года, примерно с ноября по апрель, добраться до монастыря можно через Приозерск (в остальное время года суда ходят и из Сортавала), а до Приозерска из Петербурга курсируют автобусы и электричка, у причала также есть стоянка для личного транспорта.

«Впервые зимние туры на Валаам состоялись в Рождество 2021 года, но это была, скорее, проба пера. Теперь с 1 декабря из Приозерска дважды в неделю будет ходить судно „Ладожский“ — это современный корабль, где могут комфортно разместиться 82 человека. Оно может идти и в небольшой лед, время в пути — 3,5 часа», — рассказала Наталья Мужаровская.

В случае непогоды паломников предупредят за несколько дней или накануне, предложат вернуть деньги или перенести поездку. «Шторм — это, как правило, один день. Если люди вынужденно оказались в это время на острове, мы предлагаем размещение за полцены, а для тех, кто не готов ждать, ищем другие варианты доставки на материк», — пояснила глава «Дома паломника».

В доме паломника напомнили, что при заселении паломников старше 14 лет попросят показать QR-код или документ, подтверждающий перенесенный за последние полгода коронавирус. Также можно предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, полученную не ранее, чем за три дня до заселения.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Иерусалимский Феофил III поблагодарил Русскую Православную Церковь и Россию за поддержку
В поздравительном послании в связи с 75-летием Патриарха Кирилла глава Иерусалимского Патриархата отметил твёрдость Москвы в защите христианского присутствия на Святой Землей...

Протоиерей Александр Тылькевич: «Если бы прививка спасала от болезни, то почему бы её не сделать, но привитые и болеют, и умирают так же»
Многодетный священник из Читинской епархии объяснил, почему он уже дважды болел коронавирусом, но так и не привился...

Валаамский монастырь впервые откроют зимой для паломников
Посетить обитель можно в составе организованной группы из Санкт-Петербурга или приехать самостоятельно...

Меркель на прощание решила пригрозить Кремлю
Канцлерин Германии разочарована тем, что Москва не стала участвовать в очередной «нормандской встрече», поскольку Киев не выполнил прежних договорённостей...

На Фанаре вспомнили о канонах
Архиепископия Константинопольского Патриархата в Австралии объявила отказавшиеся присоединиться к ним австралийские приходы «Киевского патриархата» неканоничными...

Самоубийственная бюрократия
В Германии от пациентов, которые решили воспользоваться эвтаназией и покончить жизнь самоубийством, требуют предоставить справку о вакцинации или ПЦР-тест...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающихся русских мыслителей А.И.Кошелева и К.Н.Леонтьева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика