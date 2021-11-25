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Эвтаназия19 ноября 2021 года немецкая Ассоциация эвтаназии (нем. — «Verein Sterbehilfe») предупредила своих членов о том, что им откажут в эвтаназии при отсутствии документов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или факт перенесенной болезни, сообщает СПЖ.

На своей странице ассоциация эвтаназии разместила сообщение, озаглавленное «Эвтаназия только для вакцинированных и выздоровевших пациентов».

В этом сообщении сказано, что «эвтаназия и подготовительное исследование свободной ответственности наших членов, желающих умереть, требуют человеческой близости. Однако близость людей является предпосылкой и питательной средой для передачи коронавируса».

Поэтому, говорится дальше в тексте, с 19 ноября «в нашей ассоциации действует правило 2G (согласно этому правилу, человек должен либо вакцинироваться, либо предоставить документ о выздоровлении от коронавируса, — Ред.), дополненное ситуационными мерами, такими как экспресс-тесты перед встречами в закрытых помещениях».

Русская линия

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