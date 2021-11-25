Русская линия
Сводка новостей от 25 ноября 2021

На Фанаре вспомнили о канонах
Архиепископия Константинопольского Патриархата в Австралии объявила отказавшиеся присоединиться к ним австралийские приходы «Киевского патриархата» неканоничными…

Архиепископ Австралийский МакарийXI Ассамблея епископов Архиепископии Константинопольского Патриархата в Австралии приняла решение рассмотреть вопрос украинских приходов, принадлежащих к «Киевскому патриархату», призвав украинских раскольников, ранее признанных Фанаром, влиться в свои ряды, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Ромфея».

В пресс-релизе Ассамблеи говорится, что «есть украинские общины в пределах канонических границ святой Архиепископии Австралии, которые до недавнего времени принадлежали так называемому „Киевскому патриархату“. Но, после отмены „Киевского патриархата“ и предоставления автокефалии Константинопольской Матерью-Церковью на Украине священная Архиепископия Австралии изучает существующую ситуацию и условия для интеграции этих общин в канонический порядок».

В заявлении говорится, что усилия, предпринимаемые в этом направлении Архиепископом Макарием (главой Австралийской архиепископии Фанара) и «местных боголюбивых архиепископских викариев» пока не увенчались успехом.

Также сообщается, что был назначен Комитет для рассмотрения этого церковного вопроса. Вместе с тем, в пресс-релизе говорится, что отец Савва Бизаниас, который является сторонником лже-патриарха Филарета Денисенко, «проявляет властные инициативы в общении с некоторыми украинскими общинами в Австралии» и «действует антиканонически», поскольку у него нет на это полномочий ни со стороны Фанара, ни со стороны главы ПЦУ Епифания, ни со стороны Архиепископии Австралии.

«Общины, заинтересованные в присоединении к святой Архиепископии Австралии, должны обращаться непосредственно в святую Архиепархию», — говорится в документе.

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На Фанаре вспомнили о канонах
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