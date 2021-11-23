Русская линия
Сводка новостей от 23 ноября 2021

Умер без покаяния
Бывший епископ Чукотский Диомид погиб в ДТП под Санкт-Петербургом…

Бывший епископ ДиомидБывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид, ранее отстраненный от служения за раскольническую деятельность, погиб в ДТП в Ленинградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Анадырской и Чукотской епархии.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила накануне, что на 507-м километре трассы Вологда — Новая Ладога в лобовую столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП погибли три человека, одним из которых оказался бывший епископ Чукотский и Анадырский Диомид.

Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид в июне 2008 года за раскольническую деятельность и неподчинение священноначалию был отстранён Священным Синодом от управления епархией. После этого он заявил, что «предал анафеме» Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В октябре того же года владыка Диомид был извергнут из сана.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви также запретил служение представителям духовенства Чукотской епархии, подписывавшим письма с резкой критикой священноначалия и призывами к расколу. Три священнослужителя были запрещены в служении до покаяния и один лишен сана.

Никакого покаяния бывший владыка Диомид так и не принёс и умер в расколе.

Русская линия

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