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Сводка новостей от 23 ноября 2021

Американские власти продолжают активно патронировать Фанар
Глава Константинопольского Патриархата встретился в Греции с послом США Джеффри Пайеттом…

м22 ноября 2021 года Константинопольский Патриарх Варфоломей во время своего визита в Грецию встретился с послом США в этой стране Джеффри Пайеттом, сообщает СПЖ со ссылкой на страницу Фанара в Facebook.

Встреча прошла в квартире в Афинах, где на время визита поселился глава Фанара. Посол, который ранее работал дипломатом на Украине, выразил сочувствие в связи с госпитализацией Патриарха Варфоломея во время визита в США.

Стороны обсудили другие результаты визита главы Константинопольского Патриархата в Америку. Во встрече также принял участие помощник Патриарха Варфоломея и один из активных участников легализации украинских раскольников митрополит Халкидонский Эммануил.

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