Новая двенадцатая книга серии «Белые воины» посвящена офицерам-добровольцам, участникам Гражданской войны в рядах армий Южного и Восточного фронтов Белого движения. В издании приведены подробные биографии двенадцати офицеров, фронтовиков Первой мировой войны, добровольцами вступивших в белые армии в 1918 году. Все они — кавалеры боевых орденов, в том числе и высшей офицерской награды — ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия.

Отдельная часть издания — впервые публикуемая портретная галерея добровольцев, участников южнорусского Белого движения (художники: И.Г. Мясоедов, Е.А. Агафонов, В. Майерс, неизвестные авторы). Эти рисунки были сделаны наскоро, карандашом, сепией на привалах, в перерывах между боями. Рисунки сохранились в фондах Русского Заграничного исторического архива (РЗИА) в Праге, а в настоящее время находятся в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ) в Москве.

Автор проекта серии — вице-президент Скобелевского комитета Александр Николаевич Алекаев. Научные редакторы — доктора исторических наук Василий Жанович Цветков и Руслан Григорьевич Гагкуев.

«В новой книге серии «Белые воины» речь пойдет о добровольцах. Многое их объединяет, но многое и отличает, — пишет в предисловии к изданию В.Ж. Цветков. — Все они — патриоты, участники Великой войны, фронтовики, люди, хорошо знакомые со строевой службой, привыкшие к боевой работе. Они — кавалеры боевых орденов и медалей, в том числе и высшей боевой офицерской награды — ордена Святого Георгия, Георгиевского оружия. Все они — участники Белого движения почти с первых дней его зарождения.

Но, в то же время, они разные. Разные по возрасту, по жизненному опыту, по строевому цензу. Многие из них получали генеральские чины еще по указам государя императора, а многие надели погоны с «зигзагами» уже после марта 1917 года. Кто-то успели обзавестись семьями, а у многих кому-то семью заменила армия.

Тем не менее, все эти отличия второстепенны. Главное в том, что в решающий день и час, когда перед ними встал выбор между изменой и верностью присяге, между честью и бесчестием, между патриотизмом и интернационализмом они, не колеблясь, пошли по тернистому пути борьбы, ратного подвига во имя будущей России, как они тогда ее себе представляли".

Издание адресовано широкому кругу читателей, как профессиональным историкам, так и всем, интересующимся русской военной историей.

Книга издана при финансовой поддержке Союза историко-просветительских обществе «Наследие Империи» https://rusnasledie.info

Русская линия