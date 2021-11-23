Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил 20 ноября своё 75-летие. В день юбилея Предстоятель Русской Православной Церкви совершил литургию в Александро-Невском скиту близ Переделкина под Москвой, сообщает Благовест-инфо.

В своей проповеди за богослужением Патриарх Кирилл, в частности, сказал:

«Круглые, а тем более юбилейные даты, через которые проходит человек, в первую очередь должны побудить его к осмыслению пройденного пути. Сегодня такой день, когда нужно беспристрастно посмотреть на самого себя пред лицом Божиим. Раскаяться в том, что было греховным, что омрачает душу, и возблагодарить Господа за все, что было радостным, светлым».

Предстоятель выразил особую благодарность епископату Русской Церкви «за единомыслие, за поддержку»:

«Мы с вами прошли за последние годы через достаточно сложный путь больших перемен, а мы знаем, что в Церкви это всегда дело очень рискованное. С понятием „реформа“ в сознании нашего народа связываются расколы, разделения, но по милости Божией мы можем свидетельствовать, что те глубинные перемены, которые произошли в последние годы в жизни нашей Церкви, не привели к разделению».

Патриарх Кирилл также поблагодарил Президента России Владимира Путина «за то, что именно в годы его правления произошли и происходят такие добрые перемены, в том числе в жизни нашей Церкви, потому что общий климат в стране, несомненно, влияет на состояние церковной жизни».

В тот же день в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения Патриарху высшей государственной награды Российской Федерации — ордена святого апостола Андрея Первозванного. Награду вручил президент Владимир Путин.

Как отмечается в указе главы государства, орден присужден Патриарху Кириллу «за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами».

Поздравив Предстоятеля с юбилеем, Владимир Путин отметил, что сегодня голос Церкви «вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют». «И это во многом результат ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания», — продолжил глава российского государства.

«Мы все прекрасно понимаем, что в основе благополучия страны, в основе развития экономики, повышения обороноспособности и безопасности лежат успехи государства в области экономики. Это базовая вещь, которая не подлежит никакому сомнению, — подчеркнул далее президент. — Но есть гораздо более глубокие вещи. И сама экономика, и все, что с ней связано, зависят от духовных начал любого общества, которые объединяют это общество в одно единое целое. И только объединяясь в это целое, общество и государство добиваются успехов. Ваше Святейшество, вы именно тот человек, который уделяет внимание самому главному — нашей вере, нашим духовным началам, нашим базовым ценностям, — и делаете это действительно от всей души, с полной отдачей сил».

Поблагодарив главу государства за высокую награду, Патриарх Кирилл отметил, что, хотя орден Андрея Первозванного — государственная награда, «этот орден является в каком-то смысле и святыней, потому что на нем изображен святой Андрей Первозванный». «Мы сознаем, что живем в счастливой стране, — сказал далее предстоятель РПЦ. — И хотя много проблем, и они всем нам знакомы, мы имеем самое главное — мы свободны, мы независимы, мы сохранили нашу культуру, мы сохранили нашу веру».

От лица всей Русской Церкви и от себя лично Патриарх поблагодарил Владимира Путина «за неизменное внимание к духовной жизни людей, за соотношение политики с нравственностью, за стремление строить жизнь нашего Отечества не только на законе, но и на правде».

На следующий день, 21 ноября, состоялась встреча Патриарха Кирилла с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, который прибыл в патриаршую резиденцию в Переделкине, чтобы поздравить предстоятеля РПЦ с 75-летием со дня рождения.

Михаил Мишустин пожелал Патриарху доброго здравия и успехов в служении на благо Церкви и Отечества.

В ответном слове Патриарх поблагодарил председателя правительства РФ за «личное доброе отношение к тем важным вопросам и тем программам, которые сегодня осуществляет Русская Церковь, восстанавливая некогда порушенное и строя новое».

Русская линия