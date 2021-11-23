Митрополит Калавритский Иероним: Мы больше не будем терпеть ложь чиновников

Несогласие с решением властей возложить на Церковь контроль по недопущению в храмы невакцинированных граждан выразили иерархи Элладской Православной Церкви. C протестом выступили, в частности, митрополиты Калавритский Иероним, Фивский Георгий, Фтиотидский Симеон, Кифирский Серафим, сообщает портал «Православная жизнь».

Больше нельзя жить в страдании, насмешках и лжи со стороны тех, кто правит Грецией. Об этом, в частности, заявил во время проповеди митрополит Калавритский и Эгиалийский Иероним (Кармас). Архиерей возмутился решением властей об ужесточении мер в отношении непривитых, подчеркнув, что в храмах его епархии не будут проверять тесты и сертификаты вакцинации у верующих.

«Мы не допустим, чтобы наши храмы были закрыты или мы были вынуждены пройти экспресс-тест, чтобы поклониться Христу. Греки пролили свою кровь, чтобы прославить имя Триединого Бога. Достаточно издевательств. Пусть те, кто правит нашей родиной, поймут, что Греция — это Православие, а греки всегда едины с Иисусом Христом», — сказал митрополит Иероним.

Иерарх выказал решимость не принимать дальнейших ограничительных распоряжений правительства по этому вопросу, даже если ему придётся отправиться в тюрьму. Во время проповеди присутствующие дважды сопровождали слова владыки аплодисментами.

В том же духе высказался в радиоинтервью митрополит Фтиотидский Симеон (Волиотис): «Я не полицейский, не следователь, не прокурор в жизни людей. Я духовный отец и с любовью, убеждением и вдохновением стараюсь направлять их на правильный путь. Насилие принадлежит государству, а не Церкви любви. Мы не можем налагать ни санкций, ни наказаний, ни штрафов, ни казней».

Комментируя решение правительства, митрополит Фивский и Левадийский Георгий (Мандзуранис) заявил, что проверка верующих на наличие ковид-документов неизбежно приведет к столкновениям.

«Наши храмы должны оставаться местами примирения с Богом и друг с другом, местами братства и единства. Они не должны становиться местами противостояния, встречных конфликтов и напряженности. Церковные уполномоченные и все помощники являются добровольцами и не могут, особенно в деревнях, противостоять своим односельчанам и согражданам. Поэтому я хотел бы попросить премьер-министра и всех ответственных лиц пересмотреть эту главу» — сказал митрополит.

Он подчеркнул, что «Сам Христос свободно и непринужденно призывает нас следовать за Ним и никого не обязывает к чему-то большему».

Решительную позицию по этому вопросу занял также митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим (Стергиулис).

«Для тех, кто знает, воспитан с детства и ценит храм Божий, вы понимаете, сколько бывает лишений, когда храмы Божьи закрываются, когда устанавливаются препятствия, и когда нас, служителей Церкви, призывают при помощи полиции изгонять из храма людей, желающих войти в свой дом, духовную лечебницу», — сказал архипастырь. Он отметил, что такого не было даже при тоталитарных режимах, что подобная практика противоречит традиции всех двадцати веков христианства и бытия Церкви.

В результате 22 ноября 2021 года Священный Синод Элладской Православной Церкви принял решение о невозможности контролировать наличие у верующих сертификатов вакцинации и результатов тестирования, ввиду отсутствия у служителей Церкви государственных полномочий.

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