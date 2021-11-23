Телеканал «Спас» при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению в рамках реализации национального проекта «Демография» впервые покажет документальный сериал «12», посвященный помощи людям, которые хотят избавиться от алкогольной зависимости. Премьера состоится в декабре 2021 года, сообщает Патриархия.Ru/

«12» — проект о двенадцати героях, приехавших в реабилитационный центр в Рязанской области для того, чтобы начать жизнь с чистого листа, избавившись от тяжёлого недуга.

Телезрители узнают, как люди, страдающие алкоголизмом, могут начать путь к трезвой жизни, как средствами профессиональной медицины и духовной поддержки избавиться от недуга и вернуться в профессию, в семью, в общество, к самим себе.

В проекте будет использован опыт психиатров-наркологов, психологов, реабилитологов, священников, а также людей, которые уже справились с зависимостью.

Ведущий проекта «12» — актер и певец Антон Макарский.

«Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году на нашей планете будет уже полмиллиарда людей, страдающих алкогольной зависимостью. Ведущие эксперты говорят о том, что мы находимся на пороге социального бедствия, — рассказал Антон Макарский. — В России, к удивлению многих, ситуация с каждым годом становится лучше. Но всё же, по данным Министерства здравоохранения, в нашей стране проживают более миллиона человек, страдающих этим недугом. Многие из этих людей бросают вызов своей пагубной страсти: они всеми силами стараются отказаться от алкоголя и начать жизнь с чистого листа. О таких людях и будет наш рассказ».

Экспертами проекта станут главный нарколог России Евгений Брюн, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин, председатель Иоанно-Предтеченского общества «Трезвение» протоиерей Игорь Бачинин и др.

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