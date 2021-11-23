Сегодня день памяти архиепископа Августина (Александра Александровича Беляева), расстрелянного в 1937 году. Он родился 28 февраля 1886 года в селе Каменники Юрьевецкого уезда Костромской губернии в семье священника. С детских лет в нем предугадывали будущего служителя Церкви — так очевидно проявлялась в нем горячая вера и глубокая религиозность. Окончил Кинешемское Духовное училище и Костромскую Духовную семинарию. В 1911 году окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В 1911—1920 гг. г. — преподаватель в Пензенских мужских и женских учебных заведениях. 22 июня 1920 года умерла от скоротечной чахотки его жена Юлия. На девятый день после ее смерти будущий архиепископ принял монашество и вскоре возведен в сан иерея с назначением священником Рождественской Церкви г. Пензы. Старшей дочери было тогда четыре с половиной года, а младшей — всего восемь месяцев. Родные просили его сначала выходить детей, но будущий владыка говорил, что ввиду их сиротства и надо спешить отдать их на попечение — Божией Матери, и тогда он будет за них спокоен. В сентябре 1923 года он был хиротонисан во епископа Иваново-Вознесенского.

В 1923 г. благодаря энергичной поддержке безбожной власти, большинство храмов в Иваново-Вознесенске были захвачены обновленцами. Епископ Иваново-Вознесенский Иерофей (Померанцев) отпал в обновленчество, а викарный епископ Кинешемский Василий (Преображенский) был арестован властями. 14 сентября 1923 г. собрание представителей одиннадцати православных общин города обратилось с ходатайством к Патриарху на избрание протоиерея Александра Беляева во епископа города Иваново-Вознесенска.

21 сентября 1923 г. протоиерей Александр по пострижении в монашество с именем Августин был хиротонисан во епископа Иваново-Вознесенского. Владыка Августин сознательно и с готовностью принял на себя тяжелейший крест архиерейского служения в столь страшное время гонений. На соболезнования близких о его скорбной участи он всегда спокойно и благодушно отвечал: «Что же тут удивительного, это наш путь. Господь об этом предупреждал, а иначе никогда не будешь со Христом».

За все время своего церковного служения он шесть раз подвергался арестам и тюремному заключению, находился под постоянным надзором властей, которые не позволяли епископу жить в его кафедральном городе, дважды был осужден на 3 года ссылки, где едва не умер от голода. Но и в ссылке владыка больше беспокоился и болезновал не о себе, а о своей пастве, стараясь в письмах ободрить и укрепить духовных детей. Среди духовных чад епископа было много подростков и молодежи.

По окончании первой ссылки в 1930 г. епископ Августин был назначен на кафедру в Сызрань, а в 1934 г. после окончания срока заключения в концлагере направлен в Калугу. Осенью 1937 г. среди духовенства, верующих и жителей города Калуги начались аресты. Архиепископ Августин был уверен, что безбожники непременно его арестуют, и он спокойно и серьезно готовился к предстоящему аресту и грядущим страданиям. Пересматривал записи, письма, уничтожал все то, что кому-либо могло повредить. В ночь на Рождество Пресвятой Богородицы владыка был арестован. Ни в одном из возводимых обвинений виновным он себя не признал. 23 ноября 1937 г. архиепископ Августин и осужденные с ним архимандрит Иоанникий (Дмитриев), протоиерей Иоанн (Сперанский), псаломщики Алексей Горбачев, Аполлон Бабичев и член церковного совета Михаил Арефьев были расстреляны.

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