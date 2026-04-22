В Русской Православной Церкви заявили, что будут внимательно следить за тем, каким образом еврейские власти накажут военного, поднявшего руку на святыню…

Поругание израильского военнослужащего над распятием Христа в Ливане — это преступный акт, который противоречит заявлениям премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о защите христиан на Святой Земле, заявил советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, выразив протест по поводу произошедшего вопиющего беззакония, сообщает РИА Новости.

Ранее ливанский информационный портал Lebanon Debate сообщил, что израильский военный разбил Распятие Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Инцидент попал на фото, которое было опубликовано в социальных сетях. Армия обороны Израиля подтвердила подлинность фотографии и заявила, что по факту этого инцидента проводится расследование.

После разразившегося скандала глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал этот поступок «позорным» и противоречащим ценностям еврейского государства и принёс извинения всему христианскому миру от лица государства Израиль за этот инцидент. Он также выразил уверенность, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры.

«Упомянутый преступный акт намеренного поругания святыни со стороны военнослужащего ЦАХАЛ стал широко известен во всём христианском мире и причинил боль и потрясение множеству верующих людей. Такой поступок ставит под вопрос недавнее утверждение Биньямина Нетаньяху, согласно которому в регионе Ближнего Востока «только Израиль защищает христианскую общину, которая растет и процветает», — сказал отец Николай.

Советник Святейшего Патриарха также обратил внимание на «неоднократные заявления лидеров христианских церквей в Святой земле во главе с Патриархом Иерусалимским Феофилом III, которые привлекают внимание международной общественности к серьезным проблемам христиан в Израиле».

«Прозвучавшие комментарии министра иностранных дел израильского государства Гидеона Саара — это шаг в правильном направлении, но всё будет зависеть от того, осуществятся ли в действительности „необходимые строгие меры“ по отношению к виновному, которые анонсировал министр. В Русской Православной Церкви будут внимательно следить за дальнейшим развитием событий, как и в мире в целом», — заключил отец Николай.

В конце декабря 2025 года Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что христиане подвергаются притеснениям по всему Ближнему Востоку, за исключением Израиля. По его словам, Израиль — «единственное место, где христианская община растёт и процветает, потому что это часть нашего мировоззрения». Он также привел в пример Вифлеем, более 80% населения которого, по его словам, было христианским, когда город контролировался Израилем. А после передачи Вифлеема Палестинской национальной администрации, добавил Нетаньяху, число христиан там резко упало и теперь составляет менее 20%.

Русская линия