Солдаты армии Израиля, по-прежнему, считают Христа обманщиком и самозванцем
Глава МИД Израиля Гидеон Саар вынужден был принести публичные извинения после того, как еврейские военные демонстративно уничтожили Распятие на юге Ливана…
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вынужден был выступить с извинениями после того, как в Интернете распространились фото еврейского солдата, который разбивает голову Распятого на кресте Христа на юге Ливана, сообщает ТАСС.
Распространили данное фото ливанские СМИ. Дело происходило в поселении Дибель на юге Ливана. В официальном заявлении ЦАХАЛ командование подтвердило, что запечатленный на фото человек, действительно, является израильским военнослужащим.
«Повреждение христианского религиозного символа солдатом ЦАХАЛ на юге Ливана — это тяжкое и позорное деяние. <…> Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям. Израиль — страна, которая уважает религии и их священные символы, а также поддерживает терпимость и взаимное уважение между конфессиями. Мы приносим извинения за этот инцидент каждому христианину, чьи чувства были задеты», — написал Саар в одной из соцсетей.
Евреи уже начали внутреннее расследование в связи с инцидентом и пообещали привлечь виновных к ответственности.
Впрочем, враждебное отношение иудеев ко Христу, давно не новость. «Кровь Его на нас и на детях наших», — кричали иудеи, требуя распятия Спасителя. С тех пор мало что изменилось. Православные священнослужители, к примеру, знают, что в Иерусалиме надо быть особенно внимательным, так как религиозные евреи демонстративно стараются осквернить священнический крест и, проходя мимо, плюнуть в него.
Многие христиане забывают о том, что для иудеев нет и никогда не существовало Нового Завета, а потому они живут моралью Ветхого. Отсюда их чрезвычайно жестокое отношение к врагам, которых они всеми силами стараются не просто победить, а уничтожить, и при этом не гнушаются хвалиться теми многочисленными убийствами, которые когда-либо совершали ради Израиля.
Поэтому извинения Гидеона Саара — это хорошо, но они мало что значат. Солдаты армии Израиля, по-прежнему, считают Христа лже-мессией, а потому им ненавистно само Его изображение. Это урок, который необходимо вынести из всей этой истории.
