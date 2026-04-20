Глава МИД Израиля Гидеон Саар вынужден был принести публичные извинения после того, как еврейские военные демонстративно уничтожили Распятие на юге Ливана…

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вынужден был выступить с извинениями после того, как в Интернете распространились фото еврейского солдата, который разбивает голову Распятого на кресте Христа на юге Ливана, сообщает ТАСС.

Распространили данное фото ливанские СМИ. Дело происходило в поселении Дибель на юге Ливана. В официальном заявлении ЦАХАЛ командование подтвердило, что запечатленный на фото человек, действительно, является израильским военнослужащим.

«Повреждение христианского религиозного символа солдатом ЦАХАЛ на юге Ливана — это тяжкое и позорное деяние. <…> Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям. Израиль — страна, которая уважает религии и их священные символы, а также поддерживает терпимость и взаимное уважение между конфессиями. Мы приносим извинения за этот инцидент каждому христианину, чьи чувства были задеты», — написал Саар в одной из соцсетей.

Евреи уже начали внутреннее расследование в связи с инцидентом и пообещали привлечь виновных к ответственности.

Впрочем, враждебное отношение иудеев ко Христу, давно не новость. «Кровь Его на нас и на детях наших», — кричали иудеи, требуя распятия Спасителя. С тех пор мало что изменилось. Православные священнослужители, к примеру, знают, что в Иерусалиме надо быть особенно внимательным, так как религиозные евреи демонстративно стараются осквернить священнический крест и, проходя мимо, плюнуть в него.

Многие христиане забывают о том, что для иудеев нет и никогда не существовало Нового Завета, а потому они живут моралью Ветхого. Отсюда их чрезвычайно жестокое отношение к врагам, которых они всеми силами стараются не просто победить, а уничтожить, и при этом не гнушаются хвалиться теми многочисленными убийствами, которые когда-либо совершали ради Израиля.

Поэтому извинения Гидеона Саара — это хорошо, но они мало что значат. Солдаты армии Израиля, по-прежнему, считают Христа лже-мессией, а потому им ненавистно само Его изображение. Это урок, который необходимо вынести из всей этой истории.

Русская линия