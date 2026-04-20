Сегодня мы вспоминаем Великую Княгиню Софью Фоминичну Палеолог, философа и публициста П.Е.Астафьева и графа П.П.Шувалова…

Сегодня день памяти супруги Великого Князя Иоанна III Софьи (Зои) Палеолог, отошедшей ко Господу в 1503 году.

Софья Фоминична была племянницей последнего византийского императора Константина Палеолога, убитого при взятии Константинополя турками. В 1467 г., когда Великий Князь Иоанн III овдовел, Софья жила в Риме. Папа, уверенный, что свадьба русского Великого Князя и Софьи поспособствует приобщению Московского государства к унии, решил посватать ее за Иоанна.

Однако брак этот имел совершенно иные последствия. Новая русская Великая Княгиня принесла с собой на Русь заветы и предания Византийского царства, некогда славного своей православной верой и мудрым государственным устройством — симфонией светской и церковной властью. Кроме того, после падения Второго Рима от неверных, Софья передала права византийских государей, равно как и мессианское служение своему православному супругу — московскому Великому Князю и его будущим потомкам, создавшим новую твердыню Православия — Третий Рим.

Это наследие Византии имело огромное значение как в деле собирания русских земель, так и выработки русской национальной идеологии Третьего Рима. Видимым знаком преемственности Московской Руси от Византии было принятие в качестве государственного герба Русского государства византийского двуглавого орла.

Сегодня мы также вспоминаем философа и публициста, одного из идеологов русского консерватизма Петра Евгеньевича Астафьева, скончавшегося 7 апреля 1893 г.

Он родился 7 декабря 1846 г. в старинной дворянской семье. Образование получил на юридическом факультете Московского университета. Преподавал философию права в Ярославском Демидовском лицее, затем служил мировым посредником в Подольской губернии. В 1881 г. Астафьев получил место заведующего университетским отделением Лицея Цесаревича Николая в Москве и занял в нем кафедру философии (Лицей был организован М.Н.Катковым, большое внимание в нем уделялось патриотическому воспитанию молодежи, в Лицее учились многие видные деятели монархического движения). Позже Астафьев был цензором в Москве, а в последние годы жизни — приват-доцентом Московского университета.

Астафьев принимал активное участие в русских консервативных изданиях — журналах «Русский вестник» и «Русское обозрение». Из его трудов стоит особо отметить «Смысл истории и идеалы прогресса» (М., 1886); «Национальное самосознание и общечеловеческие задачи» (М., 1890) и «Вера и знание в единстве мировоззрения. Опыт начал критической монадологии (М., 1893). Астафьев принимал активное участие в полемике по национальному вопросу со своими великими современниками В.С.Соловьевым и К.Н.Леонтьевым. Он защищал идеи Н.Я.Данилевского от нападок Соловьева, отстаивал идею русской национальной самобытности как основы и руководящего начала культуры. Перед самой кончиной получил разрешение на издание журнала «Итоги», однако осуществить замысел не успел. Астафьев любил повторять: «Я люблю больше всего Бога, жену и философию».

В этот день, 7 апреля 1908 г. скончался государственный и военный деятель, дипломат, генерал-адъютант граф Павел Андреевич Шувалов.

Он родился 13 ноября 1830 года. Получив образование в Пажеском корпусе граф посвятил себя военной службе. Он принимал участие в Крымской войне 1853−56 гг. и Русско-турецкой войне 1877−78, много способствуя поражению Сулеймана-паши под Филиппополем. В 1880-е гг. граф Шувалов возглавлял штаб войск гвардии и Петербургского военного округа. Унаследовав майорат Воронцовых (1888), именовался «светлейший князь Воронцов граф Шувалов».

В 1885−94 гг., будучи послом в Берлине, граф Шувалов участвовал в заключении «Перестраховочного договора» 1887 г. и торгового соглашения 1894, прекратившего «таможенную войну». Являлся сторонником сближения России с Германией.

В 1894−96 гг. был Варшавским генерал-губернатором и командующим войсками Варшавского военного округа. В 1897 г. граф вышел в отставку, оставшись членом Государственного Совета. Был известен своими консервативными взглядами.

