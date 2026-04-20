В Москве пройдёт панихида на могилах генералов В.О. Каппеля, А.И. Деникина и философа И.А. Ильина

21 апреля 2026 года, на Радоницу, в Донском монастыре столицы на могилах генералов В.О. Каппеля и А.И. Деникина, а также философа И.А. Ильина, состоится поминальное богослужение по белым воинам и русским общественным деятелям, захороненным на кладбище этой древней обители Русской Православной Церкви.

Богослужение состоится по инициативе Скобелевского комитета и Фонда «Наследие Империи» и по благословения наместника Донского монастыря Москвы, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополита Каширского Феогноста.

Совершит панихиду иеромонах Авраамий (Павлов).

На богослужение приглашены представители казачества, члены православных общественных организаций и все желающие.

Панихида состоится в 18.00.

