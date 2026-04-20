Валентина Матвиенко: Корень проблем демографии в России лежит не только в недостатке материальных, но и в отсутствии нравственных ценностей

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российские власти и общественных деятелей не уповать в вопросах демографии и народосбережения только на повышение экономического благосостояния россиян, а ориентироваться на возвращение в российское общество нравственных ценностей. Об этом она заявила на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который проходит в Национальном центре «Россия», сообщает «Российская газета».

Реплика Матвиенко была адресована главе ВЦИОМ Валерию Федорову. Он выступил с презентацией о том, что мешает россиянам создавать семьи и рожать много детей. Среди причин — недостаток жилплощади, материальные трудности, отсутствие финансовой подушки, негибкий график работы для родителей.

По мнению председательницы Совета Федерации, дело не только в материальных условиях. «Конечно, это важно. Но в культуре, в традициях всех народов, проживающих в нашей стране, всегда другие ценности — святости семьи, святости материнства. Надо возвращать эти ценности», — сказала она и привела в пример «сытую Европу», где рождаемость очень низкая.

«У нас самая большая страна в мире, и нам не хватает людей, чтобы её содержать, обрабатывать, развивать экономику, обеспечить безопасность. Для нас поэтому это стратегическая задача. Я считаю, главное — работать сейчас и с молодыми людьми с точки зрения возвращения наших традиционных ценностей», — уверена Валентина Матвиенко.

Она также обратила внимание на упрощенную до нельзя процедуру развода в России. «Что касается разводов. Попробуйте на Западе развестись — во Франции, Великобритании. Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас же пришли, написали заявление, двое-трое детей, и свободны», — привела она пример.

«Так не может быть, так не должно быть», — заявила Матвиенко, добавив, что не собирается заставлять россиян жить друг с другом и «ужесточать или ограничивать» их права. Но в вопросах абортов, к примеру, есть положительная практика. «Женщина приходит делать аборт — неделя тишины, работают психологи, врачи объясняют, что если она сделает, она всю жизнь об этом будет жалеть, что может потом никогда не быть детей», — пояснила глава Совфеда. По ее мнению, так же надо относиться и к бракоразводному процессу. «Не торопиться. Ну, погорячились, поссорились, а страдают-то дети. Как-то надо посмотреть, чтобы эта процедура была более гуманная», — считает председательница СФ.

