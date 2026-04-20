Сводка новостей от 20 апреля 2026

Суд продлил митрополиту Святогорскому Арсению круглосуточный домашний арест
Наместник Святогорской Лавры останется под арестом ещё, как минимум, на два месяца — до 25 июня…

Митрополит Святогорский Арсений20 апреля 2026 года Чечеловский районный суд Днепра продлил содержание наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения под круглосуточным домашним арестом ещё на два месяца, сообщает Телеграм-канал Святогорской Лавры.

Митрополит Арсений, срок ареста которого истекал 25 апреля, и его адвокаты участвовали в слушании в режиме видеоконференции. Также к заседанию подключилась депутатка Верховной Рады Украины Виктория Гриб. В зал суда поддержать владыку пришли верующие Украинской Православной Церкви.

Сторона обвинения потребовала продления круглосуточного ареста ещё на два месяца.

Защита владыки обратилась к суду с ходатайством об отмене или смягчении меры пресечения на ночной домашний арест, взятие на поруки, либо личное обязательство. Свою позицию адвокаты аргументировали тем, что за два месяца пребывания под домашним арестом за владыкой Арсением не зафиксировано ни одного нарушения возложенных на него процессуальных обязательств. Этим архиерей подтвердил, что не собирается уклоняться от суда или влиять на свидетелей.

Выслушав стороны обвинения и защиты, судья Татьяна Безрук постановила продлить владыке Арсению круглосуточный арест на два месяца. При этом суд сделал определённое послабление: отныне митрополит Арсений может посещать все медицинские процедуры без специального разрешения суда, ранее такое право действовало только в отношении неотложных медицинских мероприятий.

Также судом удовлетворено ходатайство стороны защиты о возврате залога. Залог внесли в октябре прошлого года 20 жертвователей, после чего освобождённый наместник Лавры был повторно задержан.

Следующее заседание Чечеловского суда по делу владыки Арсения должно состояться 13 мая.

«Дорогие братья и сестры, благодарим за молитвенную поддержку! Просим и в дальнейшем не оставлять молитв о митрополите Арсении и братии Лавры!», — призвали в обители.

