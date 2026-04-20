Скандально известный клирик Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Андрей Пинчук, выступавший с хамскими нападками на Святейшего Патриарха Кирилла и призывавший к автокефалии УПЦ, вопреки всем канонам самовольно покинул Матерь-Церковь и «перешёл» в Константинопольский Патриархат, сообщает портал Raskolam.net.

17 мая 2023 года митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней запретил отца Андрея Пинчука в священнослужении, а позднее вывел его за штат. Тем не менее, это не возымело никакого действия, и данный клирик продолжил свою скандальную деятельность, параллельно заручившись поддержкой со стороны Фанара.

Ныне бывший клирик Украинской Православной Церкви официально присоединился к Константинопольскому Патриархату и начал «служение» в Скандинавской митрополии в качестве «добровольного священнослужителя». Священнослужитель назначен настоятелем украиноязычного прихода в Норвегии. Об этом он сообщил на своей странице в одной из соцсетей.

О своем решении Пинчук объявил 19 апреля 2026 года, отметив, что переход стал итогом «долгого пути». Он выразил признательность Патриарху Варфоломею и митрополиту Скандинавскому Клеопе за возможность продолжать деятельность в лоне «Матери-Церкви». В официальном сообщении Скандинавской митрополии подтвердили приём клирика, охарактеризовав это решение как пример «самоотверженной любви к ближнему» и важный шаг для укрепления миссионерского служения в регионе. Теперь священник будет возглавлять приход святого Олафа в провинции Телемарк.

Последует ли со стороны священноначалия УПЦ какие-то дополнительные прещения в адрес указанного священнослужителя, не известно. Одно точно — от ухода в Константинопольский Патриархат очередного предателя Украинская Православная Церковь, скорее, приобрела, чем потеряла.

