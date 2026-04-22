Святейший Патриарх Кирилл: «Пользуясь возможностью выступать в присутствии отечественных и зарубежных дипломатов, хотел бы вновь обратить особое внимание на факты дискриминации Украинской Православной Церкви»

22 апреля 2026 года в Москве в Большом особняке Министерства иностранных дел России состоялся торжественный приём по случаю праздника Пасхи. В мероприятии приняли участие религиозные деятели, главы зарубежных дипломатических миссий, российские и иностранные дипломаты, а также представители Администрации Президента России, Правительства РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, общественных организаций, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

На праздничной встрече присутствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятеля Русской Православной Церкви встречал министр иностранных дел Сергей Лавров.

От Русской Православной Церкви в мероприятии также участвовали председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний; руководитель Управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополит Крутицкий и Коломенский Павел; личный секретарь Патриарха Московского и всея Руси епископ Раменский Алексий; советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов; заместители председателя ОВЦС протоиерей Игорь Выжанов и протоиерей Игорь Якимчук; заведующий Службой протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов); секретарь ОВЦС по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарёв; секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям иерей Илия Кашицын; заведующий Службой коммуникации ОВЦС иерей Илия Косых; первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А.В. Щипков, священнослужители и сотрудники Отдела внешних церковных связей.

Торжественный прием по случаю праздника Пасхи посетили представители Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем престоле: митрополит Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Великой Антиохии и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси, и архимандрит Серафим (Шемятовский), представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском и всея Руси.

Также прием посетил представитель Римско-католической церкви архиепископ Джованни Д’Аниелло, Апостольский нунций в Российской Федерации.

Среди гостей были управляющий Российской и Ново-Нахичеванской епархией Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас Нерсисян, хорепископ Самано Одишо (Ассирийская церковь Востока) и иеромонах Дауд эль-Антони (Коптская церковь).

На праздничной встрече прозвучали пасхальные песнопения, которые исполнил Московский Синодальный хор.

Выступая перед собравшимися, Сергей Лавров поздравил присутствующих со светлым Христовым Воскресением. «Праздник светлого Христова Воскресения символизирует веру в торжество добра и милосердия, напоминает о важности взаимопомощи и любви к ближнему, учит отстаивать правду, бороться за справедливость», — сказал, в частности, глава МИД.

Россия на протяжении многих веков служит родным домом для представителей различных конфессий и культур, подчеркнул министр иностранных дел. «Межнациональное и межрелигиозное согласие были и остаются стержневыми элементами внутриполитической стабильности и нашей силы на международной арене. Важная „цементирующая“ роль в поддержании общенационального единства, безусловно, принадлежит Русской Православной Церкви. Во все времена она вместе со своей паствой разделяла судьбу страны, служила моральным ориентиром для миллионов верующих, вдохновляла людей на духовный подвиг и помогала выстоять в годы суровых испытаний», — сказал Сергей Лавров.

В своем выступлении глава МИД дал высокую оценку взаимодействию министерства и Церкви в деле упрочения нравственной основы международных отношений, укрепления доверия и взаимоуважения между народами, духовной поддержки соотечественников за рубежом.

«В нынешнем году своё 80-летие отмечает Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата — одно из ключевых синодальных учреждений, эффективно исполняющее функции церковной дипломатии. Тесно работаем с этой структурой. Трудно переоценить вклад Отдела в укрепление единства православных верующих, развитие межконфессионального диалога, расширение гуманитарного сотрудничества», — отметил министр иностранных дел РФ.

По его словам, созидательная церковно-дипломатическая работа ведется во многих частях мира: созданы Патриаршие Экзархаты Африки и Юго-Восточной Азии, растет количество зарубежных приходов. Со своей стороны МИД РФ старается всячески оказывать содействие церковным усилиям через свои заграничные представительства. «Убеждены, что дальнейшее наращивание этого взаимодействия поможет и далее упрочению авторитета России в мире, поддержанию доверия, взаимопонимания и добрососедства между народами», — подчеркнул глава МИД.

Далее прозвучало выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В своем выступлении Предстоятель Русской Православной Церкви затронул тему межправославных отношений. «Мы придаё большое значение важности развития братских связей с Поместными Православными Церквами. Большинство Церквей по-прежнему настроены на поддержание добрых отношений с Московским Патриархатом», — подчеркнул Его Святейшество. Свидетельством тому являются, в частности, состоявшиеся в прошлом году визиты в Москву делегаций ряда Поместных Православных Церквей.

Однако сегодня межправославные отношения испытывают проверку на верность экклезиологическим принципам и каноническому строю Церкви, свидетельствовал Святейший Патриарх Кирилл. Так, к сожалению, по-прежнему навязывается извне чуждая Православию доктрина об особых властных полномочиях Константинопольского Патриарха, ставшая идеологической основой для грубого вторжения Фанара в церковную жизнь Украины и, как следствие, приведшая к затяжному кризису в межправославных отношениях.

«Пользуясь возможностью выступать в присутствии отечественных и зарубежных дипломатов, представителей христианских общин, хотел бы вновь обратить особое внимание на факты дискриминации Украинской Православной Церкви. Государственное давление украинских властей на Церковь приобрело характер открытых религиозных гонений», — заявил Его Святейшество.

В Прибалтике и Молдове также усиливается государственное давление на структуры Московского Патриархата, в том числе путем принятия дискриминационных законодательных актов. Например, по настоящее время остается актуальной угроза самому существованию Эстонской Православной Христианской Церкви. Однако, несмотря на беспрецедентное давление, Эстонская Православная Церковь, как и Православная Церковь Молдовы, вместе со своей паствой сохраняют верность каноническому церковному строю.

Продолжается диалог Русской Православной Церкви с Римско-католической церковью по темам защиты традиционных ценностей и проблемам прав человека и религиозной свободы на Украине, добавил Его Святейшество. Доверительный и стратегически значимый характер отличает сотрудничество с Древними Восточными Церквами: Коптской, Армянской Апостольской, Маланкарской, Эфиопской, Эритрейской церквами, Ассирийской церковью Востока как на двустороннем уровне, так и на международных площадках.

Русская Православная Церковь продолжает развивать диалог с лидерами нехристианских религий и межрелигиозными международными организациями. Руководство и представители Московского Патриархата регулярно участвуют в межрелигиозных мероприятиях в странах постсоветского пространства и дальнем зарубежье. Такие крупные организации как Альянс цивилизаций ООН и Всемирная конференция религий за мир проявляют интерес к развитию контактов с Русской Православной Церковью и в целом диалога традиционных религий с международными структурами.

«Это направление не утрачивает своей актуальности, а, наоборот, становится всё более значимым с учётом вновь обострившегося конфликта на Ближнем Востоке. Особое беспокойство вызывает ситуация в Сирии, где православные верующие подвергаются насилию и давлению со стороны радикальных элементов. Продолжаются зверские нападения на христиан в Нигерии, где совсем недавно верующие Африканского экзархата Русской Православной Церкви стали жертвами террористов», — заявил Патриарх Кирилл.

В своем выступлении Его Святейшество отметил доброе соработничество Церкви с Министерством иностранных дел России, которое открыто к реализации совместных инициатив, в том числе в сфере заботы о соотечественниках за рубежом. Их духовное окормление ведется силами многочисленных заграничных учреждений Московского Патриархата, расположенных в 105 странах мира, в которых действует 1502 прихода и несут служение 2039 священно- и церковнослужителей. Во многих странах посольства России предоставляют свои помещения для проведения богослужений и содействуют организации общей молитвы в других местах на территории той или иной страны.

«Какие бы исторические эпохи ни переживала Церковь, через какие бы испытания ни проходила, она остается верной своему призванию — утверждать в душах людей веру в Бога, возгревать добрую надежду и деятельную любовь. Мы называем это путем ко спасению души, который озарен светом Христова Воскресения. Желаю всем нам пасхальной радости, благополучия и успехов в служении каждого на своем месте», — сказал в завершение своего выступления Святейший Патриарх Кирилл.

