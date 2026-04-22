Патриаршая гуманитарная миссия закупила крупную партию питьевой воды для жителей Донецка, которые до сих пор страдают от нехватки водоснабжения. Объём поставки составил более 18 тонн в пятилитровых бутылках. Вода направлена на склад Донецкой епархии. Сотрудники и добровольцы Патриаршей гуманитарной миссии начали развоз и передачу бутылок с водой нуждающимся жителям города, сообщает Патриархия.Ru.

Ситуация с водоснабжением в Донецке остается тяжёлой уже много лет, а в последние месяцы стала почти критической. Техническая вода подается в квартиры и дома не более трех раз в неделю по несколько часов и часто из-за слабого напора не доходит выше третьего этажа. Исправить ситуацию не позволяют продолжающиеся боевые действия.

Добровольцы Патриаршей гуманитарной миссии ежедневно обеспечивают питьевой водой своих подопечных — пожилых людей, инвалидов и лежачих больных, которые физически не могут поднять тяжелые емкости или выйти, чтобы набрать или купить воду.

Всего Патриаршая гуманитарная миссия передала в Донецк, Макеевку и Горловку более 200 тысяч литров.

Средства на закупку воды были собраны на благотворительной платформе «Поможем». Уже начат процесс подготовки к закупке и отправке в ДНР следующей партии воды. Сделать пожертвование и поддержать дальнейшие поставки питьевой воды в Донецк может любой желающий. Сбор открыт и доступен по ссылке.

Русская Православная Церковь помогает мирным жителям на Донбассе с февраля 2022 года. В приграничных районах, Москве и зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи, в которых обработано свыше 370 тысяч обращений. Пострадавшим передано более 4230 тонн гуманитарной помощи. Более 6935 добровольцев приняли участие в помощи пострадавшим. В рамках проекта восстановления частного жилья нуждающихся в зоне конфликта восстановлено свыше 729 частных домов. Социальную помощь Церкви в регионах зоны СВО координирует Патриаршая гуманитарная миссия.

