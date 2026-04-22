Александр Семенович Шишков родился 19 марта 1754 г. Образование получил в Морском кадетском корпусе, в 1771 г. произведен в гардемарины. В 1776 г. совершил трехлетнее плавание на фрегате «Северный Орел», участвовал в Русско-шведской войне 1788−90 гг. Преподавал морскую тактику в родном корпусе, в 1793 г. издал перевод «Морской тактики», за что удостоитлся похвалы генерал-адмирала наследника престола великого князя Павла Петровича, который по восшествию на престол произвел его в генерал-адъютанты. Уже в молодые годы начал заниматься литературными трудами и изучением церковнославянского языка. В 1796 г. избран членом Академии наук, боролся за чистоту русского языка, против литературных новшеств, а особенно против источника этих новшеств — подражания французам. В своих трактатах «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803), «Рассуждение о красноречии Святого Писания» (1810) и других отстаивал идею тождества церковнославянского и русского языка. Его «Рассуждение о старом и новом слоге» удостоилось одобрения Государя Александра I. С 1807 г. начались частные собрания литераторов — единомышленников Шишкова, которые в 1810 г. стали публичными под наименованием «Беседы любителей русского слова». Целью «Беседы» было укрепление в русском обществе патриотического чувства при помощи русского языка и словесности.

В 1811 г. Шишков опубликовал знаменитое «Рассуждение о любви к отечеству». Император Александр I, прочитав трактат, сказал автору: «Я читал рассуждение ваше о любви к отечеству. Имея таковые чувства, вы можете быть ему полезны». Шишков был назначен государственным секретарем на место удаленного масона Сперанского. Во время Отечественной войны Шишков постоянно сопровождал Государя, писал проекты всех важнейших приказов и рескриптов, которые так вдохновляли армию и общество в годину тяжких испытаний. По окончании войны он был пожалован орденом Александра Невского, причем в Высочайшем рескрипте было сказано: «За примерную любовь к отечеству». Во время заграничного похода Шишков установил связи с западнославянскими учеными (именно Шишков первым получил прозвище славянофил). В 1813 г. назначен президентом Российской Академии наук, а в 1814 г. — членом Государственного Совета. В этот период проявил себя как идеолог русского патриотизма, как видный деятель «русской партии», которая повела непримиримую борьбу против всесильного министра народного просвещения князя А.Н.Голицына, превратившего, по слову Шишкова, «все училища в школы разврата». Борьба эта завершилась победой, и 15 мая 1824 г. Шишков был назначен министром народного просвещения и главноуправляющим делами иностранных исповеданий вместо Голицына. Шишков сразу заявил, что министерство должно прежде всего оберегать юношество от заразы «лжемудрыми умствованиями, ветротленными мечтаниями, пухлой гордостью и пагубным самолюбием». Была усилена цензура, для чего был издан новый Цензурный устав в 1826 г., начались гонения против рассадников экуменизма Библейских обществ, за распространение «карбонарских и революционных книг» 25 апреля 1828 г. он был уволен от должности министра «по преклонности лет и по расстроенному здоровью» с оставлением в должности члена государственного совета и президента Российской Академии наук. Скончался А. С. Шишков 9 апреля 1841 г.

Сегодня также день памяти видного государственного и военного деятеля генерал-аншефа Александра Ильича Бибикова, скончавшегося 9 апреля 1774 года.

Он родился 30 мая 1729 г. в Москве в семье генерал-поручика, начальника Тульского оружейного завода и принадлежал к старинному мелкопоместному дворянскому роду. Начав военную службу прапорщиком в 1746 г., Бибиков скоро выдвинулся благодаря хорошему знанию военно-инженерного дела, дисциплинированности и исполнительности. Усовершенствовав свое военное образование в Европе, Бибиков вскоре отличился во время Семилетней войны, успешно командуя полком в сражениях при Цорндорфе и под Кольбергом, за что получил чин генерал-майора.

В 1767 г. по предложению Императрицы Екатерины II Бибиков был избран маршалом (председателем) Комиссии для сочинения нового Уложения и последовательно проводил волю Государыни на заседаниях ее Большого собрания. В 1771−73 Бибиков руководил действиями Русских войск против польских конфедератов, стремясь к скорейшему прекращению войны, и участвовал в дипломатических переговорах с Австрией и Пруссией о первом разделе Польши, считая при этом сам раздел политической ошибкой. В 1773 г. он возглавил группировку русских войск, которая должна была усилить армию П.А.Румянцева на Дунае, но вместо этого был назначен командующим войсками, направленными на подавление восстания Пугачева. Действуя энергично и решительно, Бибиков организовал дворянское ополчение, сумел добиться снятия осады с Уфы и Оренбурга, освобождения Челябинска, Екатеринбурга и Кунгура. При этом Бибиков не только боролся с мятежом, но и приводил в порядок местную администрацию. В ходе этой экспедиции, находясь в Бугульме, Бибиков и скончался. Пожалование генерал-аншефом и кавалером ордена Св. Андрея Первозванного не застало его в живых. Изветный русский поэт Г. Р.Державин откликнулся на смерть Бибикова стихотворением, в котором славил здравый ум, добродетель и «искренность души его». По общему свидетельству современников, Бибиков соединял блестящие военные и административные способности, большой дипломатический такт с независимостью убеждений и неподкупной честностью.

Русская линия