На Радоницу на могилах генералов Владимира Каппеля, Антона Деникина и философа Ивана Ильина состоялась заупокойная лития…

В Москве помянули белых воинов, за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших

21 апреля 2026 года, на Радоницу, в Донском монастыре столицы на могилах генералов Владимира Каппеля, Антона Деникина и философа Ивана Ильина состоялась заупокойная лития по белым воинам и русским общественным деятелям, захороненным на кладбище этой древней обители Русской Православной Церкви, сообщает официальный сайт движения «Наследие Империи».

Богослужение прошло по инициативе Скобелевского комитета и движения «Наследие Империи» и по благословения наместника Донского монастыря Москвы, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополита Каширского Феогноста. Литию совершил насельник Донской обители иеромонах Авраамий (Павлов).

После богослужения кадеты Московских морских кадетских классов под командованием полковника А.И. Голомедова традиционно исполнили воинский церемониал «Зоря».

Затем перед собравшимися выступили инициаторы памятного мероприятия председатель МОД «Наследие Империи» генерал-лейтенант Леонид Решетников и вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев.

Приветственные слова высказали председатель Московского отделения Общества памяти Императорской гвардии князь Владимир Трубецкой, руководитель Московского отделения Общества памяти галлиполийцев Николай Спасский, член руководства РОВС, подполковник, участник СВО Алексей Селиванов.

В торжествах также приняли участие известные деятели правоконсервативного и монархического движения Феликс Разумовский, Алексей Кочетков, Петр Мультатули, Сергей Задумов и другие. Среди собравшихся почтить память белых воинов оказалось немало молодежи, студентов, казаков.

В завершение торжеств собравшиеся прошли к месту захоронения выдающегося русского писателя Ивана Шмелева и его супруги, чтобы молитвенно помянуть их и возложить на могилу цветы.

