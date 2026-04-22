Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о положительной динамике в регионе в вопросе профилактики абортов и выразил надежду, что частные медицинские клиники Нижегородской области вскоре сами полностью откажутся от производства абортов, что даст возможность государственным медучреждениям усилить профилактику этого постыдного явления, сообщает официальный сайт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

«В прошлом году общее количество абортов по желанию женщины в государственных медицинских организациях составило чуть более полутора тысяч случаев. Это на треть меньше, чем в 2024 году, и почти в 5 раз меньше, чем 10 лет назад», — цитирует пресс-служба правительства региона слова Глеба Никитина.

По словам губернатора, частные медицинские клиники поддержали областное министерство здравоохранения в этом вопросе: если в начале 2025 года лицензии на аборты имели 55 частных клиник, то на данный момент их всего 9. Пациенткам представляют весь спектр поддержки: психологической, духовной, социальной, юридической.

«Государственное и частное здравоохранение продолжат объединять усилия для повышения рождаемости в регионе. Рассчитываем на то, что со временем частная медицина инициативно придет к полному отказу от проведения абортов», — заявил глава региона.

Пока же власти наращивают «число психологов, которые работают с женщинами в ситуации репродуктивного выбора». «В государственных лечебных учреждениях работают 32 таких специалиста, в частных организациях трудятся шестеро психологов по соглашению с Институтом демографического развития», — сообщил Глеб Никитин.

Русская линия