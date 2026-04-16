Это уже 25-я страна Африки, которую иерарх посетил за время служения на Африканском континенте…

15 апреля 2026 года Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин прибыл в столицу Зимбабве город Хараре, сообщает официальный сайт Патриаршего экзархата.

В поездке архиерея сопровождают благочинный приходов Южно-Африканской епархии в ЮАР и настоятель Сергиевского кафедрального собора Южно-Африканской епархии в Йоханнесбурге протоиерей Даниил Луговой и личный секретарь митрополита чтец В.В. Дендюк.

В этот же день состоялась встреча митрополита Константина с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Зимбабве и Республике Малави по совместительству Н.В. Красильниковым.

Во встрече участвовали делегация Патриаршего экзархата Африки и сотрудники посольства.

Иерарх поздравил российского дипломата с праздником Святой Пасхи и подарил ему пасхальное яйцо.

На встрече обсуждались вопросы развития деятельности Русской Православной Церкви в стране.

Русская линия